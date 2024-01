Un secondo modello di Boeing è finito sotto ispezione

Si ampliano i controlli sui velivoli Boeing a seguito dello scoppio del portellone di un aereo dell'Air Alaska lo scorso 5 gennaio. L'autorità d'aviazione statunitense Federal aviation administration (Faa), che ha già messo a terra più di 170 aerei del modello 737 Max 9 della flotta, ha ora invitato le compagnie aeree ad ispezionare anche i vecchi modelli 737-900ER, che utilizzano lo stesso modello di portelloni.

La Faa non ha per ora disposto lo stop ai voli per i 737-900ER, spiegando che l'ordine di ispezione è una mossa cautelativa, di "ulteriore livello di sicurezza". Finora, infatti, non sarebbero stati segnalati problemi con questo modello di Boeing, che però possiede in dotazione lo stesso modello di pannello usato per "tappare" il portellone dell'aereo coinvolto nell'incidente di inizio mese.

Le compagnie con il maggior numero di Boeing 737-900ER

A livello mondiale, sono tre le compagnie che hanno in dotazione il maggior numero di Boeing 737-900ER, tutte statunitensi: Alaska Airlines, Delta Air Lines (entrambe con 900 aerei 737-900ER) e la United Airlines (con 136 velicoli del modello sottoposto a controlli). Quest'ultima ha dichiarato che le ispezioni "saranno completate nei prossimi giorni senza interruzioni per i nostri clienti". L'Alaska Airlanes ha fatto sapere che le sue ispezioni sono iniziate diversi giorni fa e che, pur non avendo ancora risultati, si aspetta di "completare i controlli del resto della nostra flotta di Boeing 737-900ER senza interrompere le nostre operazioni".

Similmente, la Delta ha detto di aver "adottato misure proattive per ispezionare la nostra flotta di 737-900ER" assicurando che non è previsto alcun impatto operativo sui voli. L'incidente del 5 gennaio e i conseguenti controlli non sono però privi di riepercussioni sulla Boeing, le cui azioni sono già scese del 17,5% dall'inizio dell'anno.