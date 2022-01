Alunni abbandonano la classe perché l'insegnante è senza ffp2: multata

Le regole vanno rispettate, soprattutto in tempi di pandemia quando a rischio c'è la vita. Gli alunni di una classe terza della scuola media "Carducci" di Modena hanno deciso di abbandonare l'aula a causa del mancato rispetto delle regole anti contagio da parte di una loro insegnante. Secondo la normativa vigente la docente, a causa di un caso positivo in classe, avrebbe dovuto indossare la mascherina ffp2 durante le ore di lezione, ma non ne ha voluto sapere scontrandosi più volte con gli alunni. Esasperati e preoccupati per la propria salute, i ragazzi hanno abbandonato la classe e hanno chiamato i propri genitori per farsi venire a prendere. A chiamare le forze dell'ordine è stata la stessa docente ma con sua amara sorpresa è stata sanzionata per una criticità con il suo green pass rafforzato. Non potrà tornare in classe finché non sarà completamente in regola.