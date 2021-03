Covid, aggiornato il modulo di consenso per i vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca: la circolare del ministero

La direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute ha trasmesso l'aggiornamento del modulo di consenso alla vaccinazione COVID-19 predisposto da AGENAS e l'aggiornamento delle note informative relative ai vaccini COVID-19 ASTRAZENECA, MODERNA e COMIRNATY- BioNTech/Pfizer, predisposte da AIFA.

L'aggiornamento del modulo di consenso alla vaccinazione Covid

"Come da comunicazioni precedenti - si legge in una comunicazione del direttore generale Giovanni Rezza - si conferma che la manifestazione di consenso sottoscritto in occasione della somministrazione della prima dose del vaccino COVID-19 è valida per tutto il ciclo vaccinale e, in occasione della somministrazione della seconda dose, resta necessaria una verifica da parte del personale sanitario preposto alla vaccinazione in merito ad eventuali modificazioni dello stato di salute e/o di patologia intercorse dopo la somministrazione della prima dose".

"Si conferma inoltre che, ferma restando l'integrità dei contenuti, è possibile l'adattamento dell'impaginazione del modulo di consenso e delle note informative, compresa l'integrazione di tale documentazione con gli strumenti operativi della pratica vaccinale, quali la scheda di triage prevaccinale e di anamnesi COVID-19 correlata, di cui si allega l'elenco dei quesiti e dei contenuti da inserire nei moduli standard, in base alle esigenze del caso (es: precompilazione dei moduli da parte del vaccinando)".