"Ai miei piedi ciò che mi restituiscono di mia madre... Non posso nemmeno buttarmi a capofitto su quegli abiti per sentire ancora una volta il suo odore, sono infetti... Per chi nega, per chi specula, per chi non ha protetto: che possiate sentire anche voi il rumore del cuore in frantumi": Moira Perruso, giornalista, ha pubblicato su Facebook la scorsa settimana una foto straziante che ritrae un piccolo sacchetto rosso con dentro gli effetti personali della mamma, morta di Covid-19 al Policlinico di San Donato Milanese.

"Questo è tutto quello che mi restituiscono di mia madre morta di Covid-19"

La giornalista ha raccontato nei commenti cosa è accaduto: “Prima che il Covid sconvolgesse il loro mondo lei e mio padre, entrambi 83enni, abitavano a Buccinasco, al quarto piano di un palazzo senza ascensore e non avevano mai avuto problemi a fare le scale tutti i giorni senza alcun aiuto. Non sappiamo come il virus sia entrato in casa. Mamma ha iniziato ad avere dei dolori allo stomaco, tant’è vero che pensavamo si trattasse di un problema intestinale” . Poi sono arrivate le difficoltà respiratorie e il ricovero in ospedale. “Le avevano messo il casco Cpap, ma lo scorso sabato ci avevano chiamato per comunicarci che l’avrebbero dimessa presto perché la saturazione era buona. Poi la situazione è precipitata all’improvviso, in pochi giorni, e mamma se n’è andata”.

La salma è stata trasportata a Bergamo per la cremazione. "In questo momento mi sento smarrita, ma ho ben chiara una cosa: la verità va affrontata e vissuta, non ha senso negarla o cercare di allontanarla attribuendone la responsabilità a qualcun altro – sottolinea Perruso – . I negazionisti seminano morte e dolore, spaccando la società, ma sbaglia anche chi dà tutte le colpe ai politici. La responsabilità è individuale, ciascuno di noi deve fare la propria parte per arginare la diffusione del virus".