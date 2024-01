Meta sotto accusa per le politiche verso i minori: "100mila bambini molestati ogni giorno"

Nuove rivelazioni arricchiscono le accuse e i sospetti contro Meta e sulle politiche di sicurezza messe in campo per proteggere i minori da molestie sessuali e adescamento.

Nel dicembre del 2023 Raúl Torrez, procuratore generale dello stato del New Mexico, ha aperto un'inchiesta contro Meta, proprietaria di Facebook e Instagram. Per l'accusa, il colosso tecnologico non farebbe abbastanza per tutelare i minori iscritti ai suoi social, diventati luoghi privilegiati per i "predatori di bambini". Le ultime informazioni, scrive il Guardian, rivelerebbero che circa 100mila bambini ogni giorno sono oggetto di molestie sessuali.

Cosa emerge dagli uItimi documenti interni di Meta

Negli scorsi giorni gli atti dell'inchiesta si sono arricchiti di nuovi documenti interni a Meta. Tra questi c'è ad esempio un caso del 2020 in cui la figlia 12enne di un dipendente Apple aveva ricevuto molestie su Instagram. In uno scambio di mail i dipendenti di Meta commentavano il caso: "Questo è il genere di cose che fanno arrabbiare Apple al punto da minacciarci di rimuovere la nostra app dal loro store", scrivevano.

In un'altra chat, sempre del 2020, un dipendente chiedeva: "Cosa stiamo facendo nello specifico per l'adescamento dei bambini (qualcosa di cui ho appena sentito parlare e che sta accadendo molto su TikTok)?" Secondo la denuncia, riportata dal quotidiano britannico, un collega rispondeva: "Qualcosa tra zero e trascurabile".

O ancora, nel 2021 una presentazione interna all’azienda spiegava che Meta avrebbe sottoinvestito nel tutelare i minori da contenuti "sessualizzanti" come i commenti espliciti sotto i loro post.

Le carte dell'inchiesta sono ancora frammentarie e i tempi per arrivare ad un quadro generale più netto saranno lunghi. Per il momento, Meta si è difesa affermando che la causa "caratterizza in modo errato il nostro lavoro utilizzando citazioni selettive e documenti selezionati con cura".