Scioperano per contratti e sicurezza sul lavoro: la polizia li sgombera con la forza

Scioperavano da due giorni davanti ai cancelli di Mondo Convenienza di Settimo Torinese: sono stati sgomberati dalla polizia, in assetto anti-sommossa, che li ha portati via con la forza. Protagonisti della protesta driver e facchini di 'Veneta Logistic', la società che ha in appalto le consegne per il celebre mobilificio . Appoggiati dal sindacato SI Cobas e dal centro sociale torinese Askatasuna, gli operai hanno bloccato da mercoledì scorso, mercoledì 12 luglio 2023, i cancelli del magazzino di Mondo Convenienza per chiedere migliori condizioni di lavoro.

In particolare le richieste riguardano l'applicazione del contratto collettivo nazionale della logistica che comporterebbe il riconoscimento degli straordinari (gli operai dichiarano di lavorare anche 10, 11 ore al giorno) e un aumento dei salari, maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, riconoscimento della libertà sindacale.

E quella di questi giorno non è certo la prima protesta contro le condizioni contrattuali di driver e facchini alle dipendenze di società legate a Mondo Convenienza: episodi simili si sono verificati negli ultimi mesi a Firenze, Roma e Bologna.

Ieri davanti ai cancelli di Settimo Torinese sono stati bloccati oltre 100 furgoncini. E si è anche verificata una spaccatura all'interno della platea dei lavoratori. Come segnalato dalla stessa Veneta Logistic con una mail pec, alcuni lavoratori ieri hanno manifestato contro chi ha bloccato il lavoro nei magazzini di Mondo Convenienza sia davanti al municipio di Settimo Torinese sia davanti alla Questura di Torino.

"Lo sciopero non è un problema di ordine pubblico ma un diritto, i lavoratori in sciopero non sono criminali ma esercitano la libertà sindacale", scrivono sui social i Sì Cobas di Torino che accusano l'azienda di comportamenti anti-sindacali.

Le reazioni delle opposizioni

Il primo ha reagire alla notizia è stato l'onorevole Marco Grimaldi, di Alleanza Verdi Sinistra, che ha diffuso il video dello sgombero: "Per l'ennesima volta si usa la forza. Basta, è intollerabile. I lavoratori chiedono semplicemente di non essere sfruttati. Chiedono che ci sia un fine turno, che vengano loro riconosciuti straordinari e indennità di trasferta se sono fuori città, che il salario sia dignitoso, che il lavoro sia sicuro. Le prefetture e le questure dovrebbero trattare come crimine lo sfruttamento, non la protesta. Le forze dell’ordine difendano l’umanità, non il diritto al profitto".

"L’Italia odierna non è un paese per i lavoratori", è il commento di Antonino Iaria, onorevole del Movimento 5 Stelle, "Precariato diffuso, licenziamenti, un ministro che impedisce uno sciopero programmato da tempo. E oggi i lavoratori di Mondo Convenienza protestano giustamente per le loro condizioni salariali basse. Protesta pacifica che non viene rispettata nella maniera corretta".

