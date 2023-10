Avete queste monete da 1 euro? Possono valere fino a mille euro

Controllate nel vostro portafogli, o nel salvadanaio: alcune monete da 1 euro potrebbero valere fino a mille euro. Si tratta in alcuni casi di pezzi unici nel loro genere, oppure con una scarsa circolazione: 1 euro raro con errori di conio, oppure monete presenti con una tiratura limitata o legate a una particolare serie commemorativa, che possono valere anche oltre i 100 euro, o addirittura migliaia di euro. Se si possiede una moneta rara da 1 euro e si vuole venderla, è in primo luogo opportuno farla valutare in modo accurato, affidandosi a un esperto. In caso di possesso di monete che non possono più circolare, come un euro italiano del 1999, è bene consegnarle alle autorità. Qualora si trattasse di monete commemorative, si può valutare il valore di mercato sulla base di altri venditori, così come per le monete da 1 euro rare, in tiratura limitata e con errori di conio. Ma quali sono le monete da 1 euro rare e quanto possono valere, nel dettaglio?

Le monete da 1 euro rare che possono valere migliaia di euro

In primis, tra le monete più rare del continente ci sono quelle che hanno come tiratura l'anno 1999, quando i primi Paesi hanno iniziato a coniare monete, con tre anni di anticipo rispetto al 2002, primo anno ufficiale della moneta europea. In molti Paesi sono già scomparse e andrebbero consegnate all'autorità, mentre in 5 Stati (Belgio, Francia, Finlandia, Spagna e Olanda) l'anno è addirittura riportato e sono tantissime, ma anche di nessun valore. La moneta da 1 euro italiana prevede l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci dietro la scritta 1 euro. Per la prima serie, i pezzi da 1 euro più rari sono quelli del 2004 e del 2005, entrambi coniati in tiratura da 5 milioni. Per la seconda serie, quelli più rari sono stati coniati nel 2018, 2019 e 2020, presenti in un milione. Sul web è poi possibile individuare tantissime monete italiane da 1 euro con errori di conio, con stelline o addirittura la data mancante. Occorre fare attenzione, però, alle truffe.

Quasi introvabili sono le monete della Città del Vaticano, che ha il diritto di stampare i suoi euro, differenti da quelli italiani. In questo caso, le monete più rare sono quelle della seconda edizione, anno 2005, che riportano lo stemma del cardinale Camerlengo con l'emblema della camera apostolica, poiché era appena deceduto Papa Giovanni Paolo II. Altre serie piuttosto recenti sono la prima, risalenti a inizio millennio con Wojtyla, e l'ultima, con Papa Francesco.

Tra le monete più rare c'è quella della Grecia, che riporta una civetta sulla facciata posteriore. Molte di queste monete da un euro vengono vendute online per cifre colossali, a causa della presenza o meno della stella: il loro valore però è pressoché identico a quello di facciata. Le monete greche da 1 euro più rare sono quelle emesse dal 2012 in poi, poiché hanno una tiratura non superiore ai 32.500 pezzi ad anno. Nel 2020 e 2021 sono ad esempio state coniate solamente 10mila nuove monete.

Tra le tante monete da 1 euro rare c'è quella spagnola, che riporta nelle prime serie il volto di re Juan Carlos e nelle successive quello dell'attuale regnante, re Felipe VI. Le monete più rare sono quelle coniate in anni più recenti, come il 2012, 2013, 2014 e 2015, piuttosto che il 1999, quando gli esemplari furono numerosissimi. Attenzione ai possibili errori di conio: in questo caso le monete possono valere anche mille euro. Molto rare anche le versioni più recenti della moneta tedesca, che presenta come simbolo un'aquila stilizzata, simbolo del Paese. Le monete da 1 euro della Germania della prima serie sono tutte comuni. Quelle rare, invece, appartengono alla serie dal 2008 in poi, mentre quelle che raffigurano errori di conio possono essere vendute anche a più di 500 euro.

E veniamo alla moneta da 1 euro del Portogallo, dove la prima facciata è identica a quelle esposte in precedenza, con la scritta "1 euro". Sulla facciata posteriore è invece raffigurato il sigillo reale portoghese, datato 1144, con attorno 5 stemmi araldici e 7 castelli. La prima serie, di inizio anni 2000, è molto comune. Più rare quelle del 2012 e 2013, in tiratura limitata. Eventuali monete con errori di conio possono valere anche mille euro.

