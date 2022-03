Covid, i casi tornano a crescere e i ricoveri diminuiscono ancora

I nuovi casi di Covid tornano a crescere dopo settimane di diminuzione. É quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regi: l'incidenza dei nuovi casi settimanali è cresciuta a livello nazionale, passando dai 433 casi ogni 100mila abitanti ( nel periodo di rilevazione tra il 25 febbraio e il 3 marzo), ai 510 casi ogni 100mila abitanti (nel periodo di rilevazione tra il 04 marzo e il 10 marzo) secondo i dati del Ministero della Salute.

Anche l'Rt medio dei casi sintomatici è in aumento rispetto alla settimana precedente, allo 0,83 (nel periodo tra il 16 febbraio e l'1 marzo), ma rimane ancora sotto la soglia epidemica (pari al valore 1). Lo stesso andamento si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, che passa da 0,77 a 0,82.

Il tasso di occupazione dei pazienti Covid in terapia intensiva è al 5,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 10 marzo), in calo rispetto al 6,6% della settimana scorsa. Anche il tasso di occupazione delle aree mediche non critiche a livello nazionale è diminuitio, scendendo 12,9% dal 14,7% della settimana precedente. Cinque Regioni sono classificare a rischio Moderato, di cui una ad alta probabilità di progressione verso il rischio alto. Le altre sono classificate a rischio basso, mentre 9 regioni riportano almeno una singola allerta di resilienza. Una Regione riporta più allerte di resilienza.

La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in leggero aumento (17% vs 16% la scorsa settimana), così come è in lieve aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (37% vs 35%), mentre diminuisce quella dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (46% vs 49%). "L’attuale situazione caratterizzata da elevata incidenza non consente una puntuale mappatura dei contatti dei casi, come evidenziato dalla bassa percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento" si legge nel report dell'Istituto superiore di sanità.