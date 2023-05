La città dove ci sono squadre di vigili solo per controllare i monopattini

Troppi incidenti col monopattino, così si corre ai ripari con pattuglie dei vigili ad hoc. Succede a Firenze, dove tre pattuglie da ieri 15 maggio sono dedicate al controllo dei monopattini soprattutto in centro e sulle piste ciclabili dei lungarni.

Come si spiega in una nota di Palazzo Vecchio, l’obiettivo dell’attività "in questa prima fase è soprattutto informare sulle regole dell’utilizzo di questo mezzo come l’uso del caso per gli under 18, non viaggiare in due, non trasportare materiale, rispetto dei limiti di velocità (6 km all’ora nelle aree pedonali, 20 km all’ora altrove) solo per citarne alcune e sensibilizzare i conducenti sul rispetto delle norme soprattutto per quanto riguarda i comportamenti che mettono a rischio la sicurezza sia del conducente che degli altri utenti della strada".

Monopattini elettrici, tutte le regole

I conducenti dei monopattini:

devono avere compiuto 14 anni;

devono indossare il casco, se hanno l’età compresa tra i 14 e i 18 anni;

devono rispettare e non superare il limite di velocità consentito di 20 km/h, e di 6 km/h nelle aree pedonali;

non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo;

devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani;

devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di notte, a partire da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità;

devono circolare con monopattini dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote (luci e stop) a partire dal 1° gennaio 2024.

I monopattini possono circolare:

sulle strade urbane, ma solo sulle strade che prevedono il limite di velocità di 50 km/h;

nelle aree pedonali;

sui percorsi pedonali e ciclabili;

sulle corsie e sulle piste ciclabili e dovunque sia consentita la circolazione delle biciclette;

di notte, da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, nei casi di scarsa visibilità, possono circolare solo se sono dotati di luce bianca o gialla fissa anteriormente e di luce rossa fissa posteriormente, entrambe accese e ben funzionanti.

I monopattini non possono circolare: