Verso targa e casco obbligatori per i monopattini

Targa e casco obbligatori per circolare in monopattino. Questa la linea che l'Italia intende seguire. L'idea è emersa nel corso di un vertice sulla sicurezza stradale al quale hanno reso parte i ministri dei Trasporti, dell'Interno, dell'Istruzione e il capo della polizia. Si è delineato un piano d'azione su più fronti: più controlli notturni, prevenzione nelle scuole, giro di vite su chi provoca incidenti sotto l'effetto di alcol e droga ma anche misure a tutela dei ciclisti. Infine, come detto, la possibilità di introdurre l'obbligo del casco e delle targhe per i monopattini.

La riunione "è stata l'occasione - si legge in una nota del ministero dei Trasporti - per fare il punto della situazione su incidenti, funzionamento della patente a punti, sulla necessità di coinvolgere maggiormente le scuole in attività di informazione e prevenzione, anche con la possibilità di attribuire crediti scolastici. È stato deciso un incremento dei controlli, anche nelle fasce notturne".

Si pensa, come aveva già anticipato il ministro Salvini nelle scorse settimane, a punizioni più severe per chi causa incidenti stradali sotto l'effetto di alcol o droga. A gennaio verrà convocato un nuovo tavolo con i tecnici per stilare le proposte normative e regolamentari che sarà esteso anche a rappresentanti del ministero della Giustizia.