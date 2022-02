Il figlio di Montesano offende i morti di Bergamo: ora rischia il licenziamento

"Le bare di Bergamo stanno al Covid come il lago della duchessa sta al sequestro Moro". Questa frase è stata scritta da Tommaso Montesano, figlio dell’attore e giornalista del quotidiano "Libero". Una frase choc che va a toccare il cuore di una intera città, in questo caso Bergamo, che, in piena pandemia da Covid, ha visto sfilare per le vie della città le bare dei morti in uscita dagli ospedali al collasso. Senza alcun riguardo per un trauma del genere, il giornalista Montesano ha pensato bene di uscirsene su Twitter con una frase buttata lì, come a dire che quei morti sono stati una invenzione, un depistaggio da parte di non si sa bene chi per convincere l’opinione pubblica di una cosa che non è mai esistita. Del resto Montesano junior fa riferimento al lago divenuto noto proprio a livello nazionale per un tentativo di depistaggio avvenuto nel 1978 durante il sequestro di Aldo Moro.

Tommaso Montesano e il tweet negazionista

Un’allusione troppo pesante per passare inosservata. Infatti il post, che nel frattempo è stato cancellato, ha provocato una marea di reazioni. A partire dal direttore di Libero, Alessandro Sallusti, che adesso sta pensando al licenziamento del collega. "Il Comitato di redazione del quotidiano Libero si dissocia dagli interventi con i quali un collega nella sostanza nega una correlazione tra la foto simbolo delle bare di Bergamo e il Covid. - si legge su una nota pubblicata dal quotidiano - E si scusa con le famiglie delle decine di migliaia di persone che hanno perso la vita a causa della pandemia. Si possono avere le idee più diverse su vaccini e Green pass, ma le teorie negazioniste sono quanto di più lontano dai valori dei giornalisti di Libero. In merito alle vergognose parole del giornalista di Libero, Tommaso Montesano, sui morti di Covid a Bergamo ho chiesto all’azienda di valutate se esistono o presupposti per il licenziamento per colpa grave e, comunque nell’attesa, la sospensione immediata di Montesano". Infatti il direttore Sallusti starebbe valutando questa decisione insieme all’azienda.

Intanto però c’è sicuramente una parte lesa da quel tweet, che ancora di più si sente toccata nel profondo ed è la città di Bergamo. Il sindaco Giorgio Gori ha infatti risposto con un altro cinguettio in cui annuncia di passare per vie legali: "Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di Bergamo e di tutte le vittime del Covid. Bene la dissociazione dei colleghi di Libero e la netta presa di posizione del direttore Alessandro Sallusti, ma si è passato il segno. Quereleremo Montesano". Tommaso Montesano, tempo fa, aveva scritto di essere "un negazionista", ma contestava questa definizione per il padre che è un noto No Green Pass.