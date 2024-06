"W fascio": vandalizzato monumento dove morì Matteotti

Vandalizzato a Riano in provincia di Roma il monumento dedicato a Giacomo Matteotti, luogo in cui fu ritrovato il cadavere del deputato socialista ucciso dai fascisti. Qualcuno ha scritto con della vernice nera la frase: "W fascio". Rovinata anche la corona che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva deposto qualche giorno fa in occasione del centenario dell'omicidio.

A denunciare l’accaduto il Pd di Riano su Facebook. "Questa mattina ci siamo svegliati con una triste notizia: il monumento a Giacomo Matteotti sulla Flaminia è stato vandalizzato, e con esso anche la corona di fiori del presidente della Repubblica. Oltre a essere un oltraggio alla memoria dell'onorevole Matteotti, brutalmente assassinato dai fascisti, è un oltraggio anche alla nostra Repubblica e alla libertà di espressione e pensiero, che l'attualità ci ricorda essere in pericolo".

"Solo una settimana fa quel luogo è stato omaggiato dall’intera comunità e da numerosi rappresentanti delle istituzioni - ha ricordato il sindaco della cittadina Luca Abbruzzetti - I fatti incresciosi che si sono verificati nella notte sono stati denunciati alle autorità competenti. Come sancito nella Costituzione, l’apologia del fascismo è un crimine intollerabile e inaccettabile. Giacomo Matteotti è un eroe nazionale, proprio in virtù del suo coraggio nel difendere strenuamente i valori della democrazia e della libertà che Mussolini ha da subito soffocato. Le idee di Matteotti, il suo esempio e la sua eredità saranno sempre più forti e luminosi delle bieche azioni di sparuti vigliacchi".

Boccia: "Clima preoccupante"

"Solo ieri avevamo assistito all’ennesima profanazione della tomba di Enrico Berlinguer a Roma", ha ricordato il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia, mentre oggi "all’inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco del centrodestra Ugo Galli, Giuseppe Marasco, campione di preferenze di FdI del luogo, è stata pronuncia una frase agghiacciante, come fosse una battuta, che ricorda i forni crematori. Questa è l'aria che si respira nel nostro Paese", ha tuonato Boccia chiedendo ai vertici dei partiti di maggioranza e del governo di rompere il silenzio. "C'è un clima pesante nel nostro Paese, che ci preoccupa. Ci auguriamo che arrivino presto parole chiare di condanna da parte del centrodestra: la memoria condivisa va salvaguardata e non profanata e sulle tragedie della storia non si scherza".

Giorgio Mulè di Forza Italia risponde dichiarando che "gli atti di vandalismo sono ferite alle memorie del Paese. "Da tempo vengono procurate ferite alla memoria del nostro paese attraverso atti di vandalismo: è successo per la terza volta a Roma contro la tomba di Enrico Berlinguer, a Milano contro un'opera che ritrae il segretario del partito comunista con Silvio Berlusconi, a Riano contro un monumento funerario dedicato a Giacomo Matteotti – ha detto il vicepresidente della Camera -. Si tratta di focolai che la coscienza civile dell'Italia, attraverso la voce dei rappresentanti di tutti i movimenti politici, deve immediatamente mettere all'indice perché frutto dell'azione di gruppi di vigliacchi animati da intolleranza e ignoranza che non possono convivere con la nostra Repubblica".

Nei giorni scorsi aveva destato sconcerto anche il francobollo dedicato a Italo Foschi, militante e simbolo del partito fascista noto per essersi congratulato con Amerigo Dumini e averlo definito eroe per l'assassinio di Matteotti.