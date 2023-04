Da oggi nell'app Moovit disponibile l'acquisto dei biglietti dei mezzi pubblici a Milano e in Toscana

Moovit, app n. 1 uno al mondo per la mobilità urbana già utilizzata da oltre un miliardo e mezzo di utenti, e Digital Virgo, fornitore globale di pagamenti tramite credito telefonico, annunciano che da oggi è possibile acquistare il biglietto dei mezzi di trasporto pubblico ATM e at-autolinee toscane a Milano e in Toscana implementando il mobile ticketing fornito dagli operatori telefonici TIM, Vodafone e WINDTRE

L’esperienza per i pendolari e i viaggiatori italiani che utilizzano l’app Moovit a Milano e in Toscana può dunque dirsi completa: tramite Moovit cerchi il percorso per raggiungere la destinazione, individui il mezzo di trasporto tra tutti quelli disponibili nell’area e se scegli un mezzo ATM a Milano o di at-autolinee toscane in Toscana puoi acquistare il biglietto tramite un pratico e veloce SMS e pagarlo con il proprio credito telefonico.

Il mobile ticketing con credito telefonico - i cui termini e le condizioni economiche nonché di utilizzo sono disponibili all’interno della stessa app durante la fase di acquisto - va dunque a integrarsi in un’ottica avanguardistica di Mobility as a Service, il concetto che prevede che tutti i mezzi di mobilità e di pagamento del viaggio siano aggregati in un’unica app.

All’interno dell’app Moovit sono disponibili tutti i mezzi di mobilità di Milano e della Toscana: dagli autobus urbani ai treni regionali, dalle metropolitane ai monopattini elettrici, dai taxi al bike sharing.

L’utente, tramite un nuovo banner presente nella homepage dell’app Moovit in Lombardia e in Toscana, può procedere all’acquisto del biglietto sfruttando la tecnologia di mobile ticketing di Digital Virgo. In pochi istanti, l'utente riceve il ticket tramite SMS e già valido per il viaggio. Il mobile ticketing tramite l’app Moovit - con un piccolo costo per il servizio (0,29€ iva inclusa) - è disponibile per i clienti TIM, Vodafone e WINDTRE. Uno strumento utile per quegli utenti saltuari che si trovano a Milano o in Toscana e non hanno l’abbonamento mensile o annuale, come turisti italiani o viaggiatori business.

“Per la prima volta in Italia attiviamo in Moovit la possibilità di acquistare il biglietto dei mezzi pubblici tramite la nostra app” ha affermato Samuel Sed Piazza, Direttore europeo di Moovit. “Siamo felici di partire con questa funzionalità da Milano, città che spesso è stata laboratorio delle migliori tecnologie di mobilità presenti nel Paese, e dalla Toscana, regione dove siamo partner dell’intero servizio di trasporto pubblico locale gestito da Autolinee Toscane. Finalmente - in un’ottica Mobility as a Service - senza dover cambiare app, aggiungiamo l’ultimo tassello utile all’utente durante il proprio viaggio: il pagamento del titolo di viaggio”.