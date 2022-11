Moovit e Tabui si alleano per rendere gli spostamenti di residenti, viaggiatori e turisti sempre più sostenibili

Moovit, app numero uno al mondo per la mobilità urbana già utilizzata da oltre un miliardo di utenti, e TabUi App, app Made in Italy che geolocalizza attrazioni ed eventi sul territorio con il supporto della realtà aumentata, annunciano una partnership per fornire a residenti e turisti informazioni accurate sui mezzi pubblici e in sharing.

Una collaborazione che da oggi permette agli utenti di TabUi App di individuare velocemente tramite l’app Moovit le soluzioni migliori per raggiungere le destinazioni mappate nell’app - oltre 500.000 in 7904 comuni italiani - con qualsiasi mezzo di mobilità presente nell’area dove si trova l’utente: dagli autobus alle metropolitane, dai treni regionali ai taxi. Un servizio innovativo che unisce la scoperta del territorio alla sostenibilità. L’obiettivo della partnership è quello di avvicinare sempre più viaggiatori e turisti all’utilizzo del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano utilizzando servizi innovativi che rendono semplice e istantaneo entrare in contatto con tutte le informazioni necessarie per utilizzare i mezzi pubblici.

L’app Moovit è inoltre progettata per essere utilizzata con una sola mano grazie all’aumento della dimensione dei caratteri e dei principali tasti di navigazione, inoltre può essere facilmente utilizzata da utenti con disabilità visive grazie alle funzioni di VoiceOver e TalkBack che le guidano fino alla conclusione del viaggio. «Moovit vuole essere al fianco di tutti gli utenti dei mezzi pubblici e in sharing: da chi si sposta quotidianamente per lavoro a chi vuole raggiungere un’attrazione turistica» afferma Carolina Vittucci, Partnership Manager di Moovit in Italia. «La visione globale e l’esperienza tecnica di Moovit da oggi si uniscono alla territorialità di TabUi. Un connubio importante per offrire a residenti e turisti strumenti nuovi e innovativi per spostarsi in maniera veloce ed efficiente in tutta Italia». «Per noi Moovit è un’occasione incredibile ed essere loro partner ci riempie di orgoglio. I nostri utenti, con una particolare attenzione verso quelli meno esperti, potranno organizzare al meglio i propri Tour nelle città e le gite fuori porta contando su un supporto alla mobilità semplice e intuitivo. Una partnership che vede la nostra app crescere sempre di più diventando un punto di riferimento unico per tutte le informazioni utili al turista e al cittadino» ha aggiunto Giorgio Proglio, CEO di TabUi App.