Casi di morbillo in continuo aumento, chi rischia di più

I casi di morbillo in Europa continuano ad aumentare ed è facilmente immaginabile che i contagi del 2024 supereranno quelli del 2023. Secondo gli ultimi dati disponibili, 56.634 casi di morbillo e 4 morti sono stati ufficialmente registrati in 45 Paesi su 53 della regione europea dell'Oms durante i primi 3 mesi del 2024. Nel 2023 erano stati registrati 61.070 casi e 13 morti in 41 paesi.

A riportare l'attenzione sulla malattia sono Unicef e Oms: "Casi e focolai di morbillo si stanno verificando in 27 dei 33 Stati membri della regione europea dell'Oms in cui la circolazione endemica del morbillo è stata verificata come eliminata dall'Oms. Questi Paesi possono rischiare di perdere il loro status se l'attuale circolazione del virus del morbillo continua per più di 12 mesi".

Il morbillo ha effetti devastanti sulla salute dei bambini, i più piccoli rischiano complicanze anche gravi. Gli alti tassi di ospedalizzazione e l'indebolimento duraturo del sistema immunitario dei bambini li rendono più vulnerabili ad altre malattie infettive.

Secondo Oms e Unicef più della metà delle persone che hanno contratto il morbillo nella Regione europea dell'Oms nel 2023 sono state ricoverate in ospedale, a dimostrazione del grave onere che grava su individui, famiglie e sistemi sanitari. "Anche un solo caso di morbillo dovrebbe rappresentare un’urgente chiamata all'azione - dice Hans Henri P. Kluge, direttore regionale dell'Europa per l'Oms -. Esorto tutti i Paesi ad agire immediatamente, anche laddove la copertura vaccinale complessiva è elevata, per vaccinare i soggetti vulnerabili, colmare le lacune immunitarie e impedire così che il virus prenda piede in qualsiasi comunità".

Chi rischia conseguenze gravi col morbillo

Quasi la metà dei casi segnalati nel 2023 si è verificata tra i bambini di età inferiore ai cinque anni. Un dato legato al fatto che molti bambini hanno saltato le vaccinazioni di routine contro il morbillo e altre malattie prevenibili da vaccino durante la pandemia Covid.

"L'aumento dei casi di morbillo è un chiaro segno di un crollo della copertura immunitaria. Poiché i casi di morbillo continuano ad aumentare, abbiamo bisogno di un'azione urgente da parte dei governi per rafforzare i sistemi sanitari e implementare misure di salute pubblica efficaci per garantire la protezione di tutti i bambini da questa malattia pericolosa ma prevenibile", spiega Regina De Dominicis, Direttrice regionale dell'Unicef per l'Europa e l'Asia centrale.

Tra i bambini sotto i 5 anni che hanno contratto il morbillo nel 2023, più di tre quarti non aveva ricevuto alcuna dose di vaccinazione contro il morbillo. Circa il 99% di questi bambini non aveva ricevuto le due dosi di vaccino contro il morbillo, che conferisce la protezione richiesta.

In Italia in 4 mesi 399 casi di morbillo

Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità dal 1° gennaio al 30 aprile 2024, in Italia, sono stati notificati 399 casi di morbillo, di cui 34 nel mese di gennaio, 96 a febbraio, 124 a marzo e 145 ad aprile 2024. L'87% dei casi segnalati è stato confermato in laboratorio.

I comtagi sono concentrati nel Lazio, in Sicilia, in Emilia-Romagna e in Toscana. L'89% dei casi era non vaccinato. L'incidenza più elevata è stata osservata nei bambini sotto i cinque anni e 17 casi hanno meno di un anno di età. Per 31 casi la trasmissione è avvenuta in ambito ospedaliero e sono stati segnalati 20 casi tra operatori sanitari. Il 32% circa dei casi ha riportato almeno una complicanza, tra cui sono inclusi anche casi di polmonite, insufficienza respiratoria, cheratocongiuntivite, trombocitopenia, stomatite e un caso di encefalite.

Come si trasmette il morbillo e quali sono i sintomi

Il morbillo è altamente contagioso: il 90% delle persone suscettibili esposte a una persona infetta contrae la malattia. Nei Paesi a clima temperato, il picco d'incidenza avviene verso la fine dell'inverno e a primavera. Il contagio avviene tramite le secrezioni nasali e faringee e le goccioline respiratorie che si diffondono nell'aria quando il malato tossisce o starnutisce. Il virus rimane infettivo nell'aria e sulle superfici infette fino a due ore.

I primi sintomi si presentano dopo un periodo di incubazione che varia da sette a 18 giorni (in media 10-12 giorni) e sono simili a quelli di un raffreddore (tosse, rinite, congiuntivite), con malessere e febbre che diventa sempre più alta. Dopo un periodo che varia da due a quattro giorni appare l'eruzione cutanea caratteristica, inizialmente sul volto e sul collo e poi su tutto il resto del corpo. L'esantema dura da tre a sette giorni e poi scompare. La tosse può persistere fino a 10 giorni.

Il vaccino contro il morbillo

Non esiste una cura specifica per il morbillo. Si possono trattare i sintomi, ma non la causa: paracetamolo per abbassare la febbre, sciroppi per calmare la tosse, gocce per gli occhi. Il vaccino del morbillo appartiene ai vaccini vivi attenuati. Esiste come complesso vaccinale contro il morbillo, la parotite e la rosolia (Mpr). L'istituto superiore di sanità consiglia una prima dose di vaccino preferibilmente al 12-15° mese, con un richiamo verso 5-6 anni o 11-12 anni.

Possono vaccinarsi anche gli adulti. Come per tutti i vaccini vivi attenuati però, la vaccinazione non viene effettuata negli individui con deficit immunitario o sotto terapia immunosoppressiva né, per precauzione, nelle donne incinte o che desiderano esserlo nel mese successivo. Invece, è consigliato alle persone infette da Hiv che non hanno ancora sviluppato l'Aids.