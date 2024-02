Morbillo, boom di casi tra i 30enni: "Una situazione che non si vedeva da decenni"

Sull'aumento dei contagi da morbillo in Europa, l'Oms ha già lanciato l'allarme. Nel Lazio, i medici di famiglia avvertono ora sul boom di casi registrati tra gli adulti, in particolare 30enni. "Il morbillo è una malattia che non va sottovalutata perché è un virus 'cattivo' che porta febbre alta e l'enatema, un rush cutaneo nelle mucose nella faringe, poi arriva l'esantema con le bolle", avverte Pierluigi Bartoletti, segretario Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) Roma e provincia, parlando all'Adnkronos.

Nel Lazio, spiega, "c'è un allarme negli adulti, rivediamo casi nei giovani, 30enni non vaccinati. Una situazione a cui noi medici di famiglia non assistevamo da decenni". "Quello che consigliamo ai nostri assistiti è di verificare se si è fatta la vaccinazione anti-morbillo e nel caso negativo di farla", prosegue Bartoletti commentando l'alert per l'aumento dei casi di morbillo negli adulti (19-42 anni) rilanciato da una circolare del Servizio regionale di sorveglianza (Seresmi) del Lazio.

"Queste malattie appena spegni la luce riemergono, ma non vanno davvero sottovalutate anche se si pensa di essere giovani e in buona salute". Una recrudescenza tra gli adulti che non deve essere sottovalutata. "Per il morbillo non c'è cura", avvertono i medici di famiglia ricordando che "può dare in alcuni casi anche complicanze, dalla polmonite all'encefalite"

Cosa fare se si sospetta un contagio da morbillo

Se si sospetta di essere stati infettati, spiega Bartoletti, "c si rivolge al proprio medico, se ci sono in atto già complicanze serie, che possono purtroppo arrivare in certi soggetti, sarà però necessario valutare anche il ricovero in ospedale".

La priorità generale però è verificare se si è vaccinati: "Ora la cosa necessaria è che tutti controllino se hanno o meno fatto la vaccinazione. Se non si è fatta occorre contattare l'Asl, perché noi non abbiamo i vaccini e purtroppo nel Lazio non abbiamo accesso all'anagrafe vaccinale, e prendere appuntamento per l'immunizzazione".