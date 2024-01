Morbillo, boom di casi in Europa: l'Oms lancia l'allarme

Sull'aumento dei casi di morbillo a livello mondiale si era lo scorso dicembre espressa l'Unicef, chiedendo urgenti misure di salute pubblica. A lanciare l'allarme è ora l'ufficio regionale europeo dell'Organizzazione modiale della sanità (Oms): 2L'aumento dei casi in Europa ha subito un'accelerazione negli ultimi mesi e si prevede che questa tendenza continui se non verranno adottate misure urgenti", avverte l'agenzia Onu per la salute.

Una chiamata all'azione che spinge soprattutto sull'implementazione delle campagne vaccinali. "Abbiamo riscontrato nella regione europea non solo un aumento di 30 volte dei casi di morbillo, ma anche quasi 21mila ricoveri ospedalieri e 5 decessi correlati al morbillo", ha spiegato Hans Kluge, direttore regionale di Oms Europa.

"È preoccupante. La vaccinazione è l'unico modo per proteggere i bambini da questa malattia potenzialmente pericolosa". E sui vaccini ribadisce: "Sono necessari sforzi urgenti per arrestare la trasmissione e prevenire un'ulteriore diffusione. È fondamentale che tutti i Paesi siano preparati a individuare rapidamente e a rispondere tempestivamente alle epidemie di morbillo, che potrebbero mettere a repentaglio i progressi verso l'eliminazione della patologia".

Cosa dicono i numeri: i bambini sono i più colpiti, importante il ruolo dei viaggi nella diffusione

Secondo l'Oms, nel 2023 il morbillo ha colpito tutte le fasce d'età, ma la maggioranza dei casi (2 su 5) riguarda bambini tra 1 e 4 anni. Un caso su 5 vede invece contagiati adulti di età superiore ai 20 anni.

Perché questa recrudescenza del morbillo? Una parte importante, spiega l'Onu, è stata giocata dalla pandemia da Covid: quest'ultima, infatti, ha contribuito al calo della copertura vaccinale nei Paesi europei nel periodo 2020-2022, impattando sulle prestazioni del sistema di immunizzazione e determinando così un accumulo di bambini non vaccinati o sottovaccinati. Stando ai dati, tra il 2020 e il 2022 circa 1,8 milioni di neonati non hanno ricevuto la vaccinazione contro il morbillo.

C'è poi un ulteriore fattore legato alla ripresa dei viaggi nazionali e internazionali, che insieme alla rimozione delle misure sociali e di sanità pubblica anti-Covid "hanno aumentato il rischio di trasmissione transfrontaliera del morbillo - spiega l'Oms - e di diffusione all'interno delle comunità, in particolare in quelle non vaccinate e sottovaccinate". Anche i Paesi che hanno raggiunto l'eliminazione del morbillo sono "ancora a rischio di epidemie estese e dirompenti a seguito dell'importazione del virus del morbillo da altri Paesi". Essenziale, ribadisce l'Oms, è che i tassi di vaccinazione infantile restino "almeno al 95% in tutte le comunità".