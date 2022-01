Morta l'ultima figlia illegittima di Benito Mussolini

E' morta l'ultima figlia naturale di Benito Mussolini. L'anziana donna avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 19 ottobre. Elena Curti, così si chiamava l'ultima figlia illegittima di Benito Mussolini ancora in vita, si è spenta nella sua casa di Acquapendente, in provincia di Viterbo. Mussolini, oltre ai 5 figli nati dalla relazione con la moglie Rachele Guidi, aveva altri figli illegittimi.

Chi era Elena Curti

Elena Curti era nata nel 1922 da una relazione tra Mussolini e una sarta milanese, Angela Cucciati. I due si conobbero perché la donna andò a chiedere al fondatore dei Fasci un suo intervento di far uscire di prigione il marito squadrista Bruno Curti. Mussolini sapeva di essere suo padre mentre alla ragazza il segreto fu svelato solo attorno ai suoi 20 anni. Elena Curti fu testimone degli ultimi momenti avvenuti il 27 aprile del 1945, prima dell'arresto di Mussolini durante la fuga di Dongo. Sedeva accanto a lui in un mezzo blindato mentre Claretta Petacci era in un'altra auto con il fratello Marcello. Dopo la guerra Elena Curti emigrò in Spagna, per poi tornare in Italia una ventina di anni fa. Nel 2003 la Curti scrisse un libro di memorie dal titolo: "Il chiodo a tre punte".