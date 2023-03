È morta Nicoletta Saracco, la designer testimonial della lotta al tumore al seno

È morta Nicoletta Saracco. Originaria di Civitanova, ma residente a Milano dove lavorava nel mondo della moda, aveva solo 33 anni e da quattro lottava contro un tumore al seno. Aveva scelto di raccontare il percorso sui social, una sorta di diario anche ironico per aiutare le altre donne alle prese con la malattia. Era diventata anche testimonial dello Ieo, Istituto europeo di oncologia, con l'idea Ni.Art Gallery: un negozio online per la vendita di abbigliamento e accessori con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca.

Nicoletta Saracco su Instagram aveva lanciato la rubrica TTTT: "Tette, tacchi, trucco, tumore: manuale di istruzioni antipanico". Con gli esperti dell'ospedale milanese rispondeva a domande legate alla malattia. "Siamo addolorati nel dare la notizia che la nostra amica Nicoletta è venuta a mancare - si legge in un post dell'Istituto europeo di oncologia -. Nicoletta raccontava con naturalezza e sincerità la sua esperienza di paziente oncologica per invitare alla prevenzione e soprattutto per sconfiggere i tanti tabù che ancora, purtroppo, accompagnano la malattia. Con il suo spirito sempre allegro ha supportato la Ricerca I" Istituto Europeo di Oncologia con innumerevoli attività e iniziative, tra tutte il progetto IEO GOOD VIBES ON THE ROAD e Ni.art.gallery perché sapeva quanto è importante l'obiettivo che vogliamo raggiungere con la Ricerca. Siamo sicuri che chiunque abbia conosciuto Nicoletta porterà dentro di sé la sua forza nell'affrontare le difficoltà rimanendo fedeli a se stessi. Ci uniamo con affetto al dolore della sua famiglia. Nicoletta ci mancherai, è stato un privilegio averti conosciuto".