È morto Gianni Minà

Se n'è andato a 84 anni Gianni Minà. L'annuncio è stato dato sulla pagina ufficiale del famoso giornalista e scrittore su Facebook.

"Gianni Minà ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca - si legge sulla sua pagina Facebook - Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità", conclude il breve post.

Nato a Torino nel 1938, Minà è stato uno dei volti più noti del giornalismo italiano, non solo in patria. Scrittore e conduttore televisivo italiano, oltre che cronista, è stato qmico di personaggi famosi del mondo della politica, della cultura, e dello spettacolo. Ha collaborato con quotidiani e settimanali italiani e stranieri, realizzando centinaia di reportage per la Rai, ideando e presentando programmi televisivi, e girando film documentari su Che Guevara, Muhammad Ali, Fidel Castro, Rigoberta Menchú, Silvia Baraldini, il subcomandante Marcos, Diego Armando Maradona.