La nuova inchiesta su Pantani e la rivelazione dei medici dopo 25 anni

Marco Pantani venne trovato morto la sera del 14 febbraio del 2004 in una stanza del Residence 'Le Rose' di Rimini: sul decesso tre inchieste avevano concluso che Pantani fosse morto per overdose e che fosse da solo nella camera del residence. Ma all'origine di quella parabola che uccise uno dei più forti ciclisti che l'Italia ha mai avuto c'è un fatto ancora avvolto nel mistero ma su cui - finalmente - è stata aperta una nuova indagine condotta dal pubblico ministero Patrizia Foiera.

La Direzione distrettuale antimafia della Procura di Trento procede - senza indagati - secondo l'articolo 416bis del Codice penale, ossia associazione di stampo mafioso e la pm trentina intende far luce anche sul possibile intervento della criminalità organizzata: la camorra avrebbe scommesso miliardi sul ritiro del "Pirata" al giro d'Italia del 1999 come testimoniato anche dall'ex re della mala milanese, Renato Vallanzasca, che dieci anni fa rivelò: "Mi dissero di scommettere contro il Pirata perché non avrebbe finito il Giro".

Oggi la vicenda si arricchisce di un nuovo colpo di scena: dopo 25 anni, la Federazione medico-sportiva italiana (Fmsi) ha affermato di non aver mai eseguito i test che fermarono Marco Pantani a Madonna di Campiglio la mattina del 5 giugno del 1999.

Il responso di quel prelievo che portò all'immediata esclusione dalla Corsa Rosa che Pantani stava con oltre sei minuti di vantaggio sul secondo in classifica. Ma secondo le analisi nel sangue l'ematocrito era troppo alto rispetto al consentito, 52 anziché 50. L'ematocrito oltre il limite era il marchio infame che nel mondo del ciclismo faceva subito pensare all'Epo, una sostanza che stimolando la produzione di globuli rossi faceva andare più forte.

Ma quel valore oltre il limite è sempre stato molto strano: Pantani e la sua squadra, la Mercatone Uno, erano consapevoli che quel giorno ci sarebbe stato un controllo antidoping e a titolo precauzionale avevano eseguito un controllo sul sangue del Pirata, era regolare così come era ancora regolare un secondo controllo eseguito dopo il verdetto: sempre 48. L'ex Procuratore della Repubblica di Forlì, Sergio Sottani, nel 2016 cercò di trovare le prove di un alterazione di quelle provette, senza riuscirci.

Oggi la federazione spiega che "nessun controllo ematico su Marco Pantani fu effettuato da medici Doping control officer (Dco) della Fmsi e i campioni non furono mai analizzati dal proprio laboratorio antidoping Fmsi all'Acqua Acetosa, unico in Italia accreditato dall'Agenzia mondiale antidoping". Quel maledetto 5 giugno tutto venne gestito dall'Unione ciclistica internazionale.

Il via alle nuove indagini è arrivato anche dai legali della famiglia del pirata, da sempre convinta della morte violenta del campione e della 'trappola' tesa con il test antidoping.