Aperta una inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in relazione alla morte del giornalista Andrea Purgatori. Il procedimento è stato aperto dopo una denuncia della famiglia su presunte cure sbagliate. Disposta l'autopsia e acquisite le cartelle cliniche. Purgatori, che aveva una grave forma tumorale ai polmoni ed era stato in cura in una nota clinica romana, ma il decesso è avvenuto in ospedale.

Andrea Purgatori è morto ieri mercoledì 19 luglio 2023: aveva 70 anni. Un caso che ha lasciato molti interdetti proprio per la velocità del decorso di quella che è stata definita una "malattia fulminante". Come si legge nella nota della famiglia il decesso sarebbe avvenuto dopo solo due mesi dalla diagnosi iniziale.

Secondo quanto si apprende i magistrati dovranno appurare se è stato commesso qualche errore dai medici in fase di diagnosi e correttezza delle cure. Sul caso indagano i carabinieri del Nas, al comando del colonnello Alessandro Amadei, coordinati dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco e dal pm Giorgio Orano. I militari dovranno accertare se la diagnosi e le conseguenti cure sono state corrette e adeguate.

In particolare i familiari del giornalista chiedono verifiche sulla diagnosi "refertata in una nota clinica romana - si legge in una nota - e la conseguente necessità delle pesanti terapie a lui prescritte, e se, a causa dei medesimi eventuali errori diagnostici, siano state omesse le cure effettivamente necessarie". La famiglia, rappresentata dall'avv. Gianfilippo Cau, è difesa nel procedimento dagli avvocati Alessandro e Michele Gentiloni Silveri.

La morte di Andrea Purgatori

Giornalista, sceneggiatore e autore televisivo, Purgatori era uno dei volti più conosciuti di La7. Negli ultimi anni ha legato il suo nome alla trasmissione Atlantide, nelle vesti di autore e conduttore, mentre in passato è stato inviato in zone di guerra, nonché autore di alcune delle più importanti inchieste giudiziarie italiane. E poi ancora è stato sceneggiatore di tanti film e fiction televisive tra cui Il Muro di Gomma, Fortapasc e Il Giudice Ragazzino. Per anni al Corriere della Sera si è occupato di terrorismo, intelligence, criminalità, dedicandosi tra l'altro alla strage di Ustica del 1980. Tra i suoi ultimi lavori la partecipazione al documentario Vatican Girl distribuito da Netflix sul caso di Emanuela Orlandi.

