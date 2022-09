La regina Elisabetta è morta. A 70 anni dalla sua incoronazione, la regina Elisabetta seconda si è spenta all'età di 96 anni nella residenza del castello di Balmoral, in Scozia, circondata dai membri della famiglia reale. In una nota Buckingham Palace aveva annunciato che i medici erano preoccupati per le sue condizioni di salute. Poi, alcune ore dopo, l'annuncio della morte della sovrana. Ora il regno passa a Carlo, il figlio maggiore.