Al mare attenti alla corrente di risacca: può essere letale. Ecco come riconoscerla

Secondo i dati Istat sulle cause di mortalità, negli ultimi 18 anni (dal 2003 al 2020, anno degli ultimi dati disponibili), sono in quasi 7 mila - 6.994, per l'esattezza - ad aver perso la vita in acqua per annegamento accidentale. Una media annua di circa 400 persone morte annegate, scesa a 342 negli ultimi otto anni.

Un'indagine della Società nazionale di Salvamento, riportata dall'Osservatorio per lo sviluppo di una strategia nazionale di prevenzione degli annegamenti ed incidenti in acque di balneazione, indica che dal 2016 al 2021, su 1327 annegamenti complessivi, 857 hanno avuto luogo ne litorali marini e 470 nelle acque interne, quindi fiumi o laghi, come avvenuto drammaticamente negli ultimi casi di cronaca.

Parlando di litorali marini, uno dei rischi fondamentali è costituito dalla cosiddetta corrente di risacca, o corrente di ritorno, causa di circa il 35 per cento degli annegamenti in mare totali, con una media di quasi 50 vittime per stagione balneare.

Cos'è la corrente di ritorno e in quali spiagge è possibile incontrarla

La corrente di risacca, in inglese rip current, è una tipologia di corrente marina stretta e incanalata che si verifica soprattutto in prossimità di spiagge sabbiose o moli a poca distanza dalla riva,motivo per cui è facile per i bagnanti finirci dentro.

A differenza delle altre correnti, quella di risacca viaggia in direzione opposta. Parte cioè dalla costa e si muove verso il mare aperto, perpendicolarmente o formando un angolo acuto rispetto alla costa stessa, come spiega l'Agenzia oceanica statunitense (Noaa). Il suo moto trascina letteralmente i bagnanti verso il mare, e uscire dal risucchio può non essere semplice. La rip current, malgrado le sue dimensioni ridotte e la poca distanza dalla riva, può infatti essere piuttosto potente e risultare fatale per bambini, anziani o persone poco abili nel nuoto.

La rip current viene spesso generata dalla convergenza di due correnti parallele alla costa e in direzioni opposte, generando una corrente di ritorno nel punto in cui si incontrano. Come riconoscerla? Se alcune onde non molto distanti dalla riva appaiono piatte o meno agitate, è possibile che in quel punto ci sia una corrente di risucchio.

Se si rimane intrappolati in un'area simile, la Noaa fornisce alcuni consigli precisi per uscirne: "Non agitarti cercando di combattere contro la corrente. Piuttosto mantieni la calma per conservare le energie. Pensa alla corrente di risacca come a un tapis roulant che non può essere spento", consiglia l'Agenzia Usa. Per scendere è necessario spostarsi lateralmente. "Per sfuggire alla corrente, nuota in una direzione parallela alla costa; quando ne sei fuori, avanza ad angolo, verso la riva. Se non riesci a nuotare fuori dalla corrente, galleggia o - se tocchi con i piedi - cerca di camminare con calma nell'acqua".

Ad oggi non esiste una ricognizione completa con le spiagge italiane più caratterizzate dalle correnti di ritorno, ma nel rapporto pubblicato dall'Istituto superiore di Sanità è contenuta una lista dei litorali in cui si registrano o si sono registrati incidenti a causa di questa corrente. In particolare le spiagge colpite si trovano: in Liguria, da Savona a Ventimiglia; in Toscana, in vari tratti da Bocca di Magra a Piombino (la Versilia in particolare); Lazio, pressoché tutti i tratti sabbiosi; Campania, spiagge del Cilento; Sicilia, costa di sud-est; Sardegna, costa occidentale; Puglia, spiagge del Salento; Adriatico centro settentrionale, da Pescara a Trieste. Raramente le correnti di ritorno vengono segnalate ai bagnanti, per cui è bene acquisire familiarità nel riconoscerle e tenere in mente i comportamenti da tenere in caso ci si finisca dentro.