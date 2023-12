Capodanno, un botto è per sempre: "Non siate stupidi"

Ci risiamo. Una passione pericolosa che una volta all'anno colora tragicamente di rosso sangue i festeggiamenti. In questi giorni è già ripartita la corsa all'acquisto dei botti di Capodanno. Petardi dai nomi più assurdi e dalla forza esplosiva sempre più pericolosa.

"Il frutto di una notte di stupidità rimane per tutta la vita"

Ogni anno il primo gennaio c'è un bollettino di feriti e, purtroppo anche morti: nel passaggio 2022-2023 fortunatamente non c'è stato nessuno decesso ma 190 feriti, secondo i dati della polizia, con un calo dei feriti gravi con prognosi superiore ai 40 giorni. La speranza è che anche il prossimo 31 dicembre il trend venga confermato.

Le raccomandazioni sono sempre le stesse. Acquistare i prodotti esclusivamente presso i rivenditori autorizzati, non raccogliere artifici rinvenuti, non affidare a minori i prodotti, accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali.

"Come ogni anno avvicinandosi il Capodanno aumenta l'apprensione e il timore per quello che succederà durante la notte con botti, razzi e fuochi d'artificio vari. Naturalmente l'appello è alla massima attenzione, le lesioni più frequenti sono quelle delle mani e degli occhi che sono sempre fortemente invalidanti". L'appello arriva direttamente da Fabio De Iaco, presidente della Simeu, (Società italiana di medicina d'emergenza urgenza), che fa il punto per l'Adnkronos Salute.

"Il frutto di una notte di stupidità rimane per tutta la vita - rimarca -. Il 31 dicembre serve particolare attenzione ai bambini, i botti non vanno usati per far divertire i piccoli perché hanno una percezione del rischio inferiore e questo aumenta il pericolo se si coinvolgono quando l'adulto usa i fuochi d'artificio". Le lesioni da botti non si registrano solo la notte di Capodanno ma anche nei giorni successivi e coinvolgono di frequente i bambini che, trovando un petardo inesploso a terra, lo raccolgono. Questi incidenti non riguardano solo chi maneggia i fuochi d’artificio, ma spesso rimangono ustionati anche parenti e amici.

I medici d'emergenza sono i primi a intervenire nei casi di lesioni o gravi ustioni che arrivano in Pronto soccorso anche in ambulanza, frutto di botti che hanno coinvolto anche ragazzini. "Diventa triste poi incontrare, come mi è successo qualche giorno fa - racconta De Iaco - un ventenne molto in gamba e molto attivo ma senza tre dita della mano destra perché da bambino gli è scoppiate un petardo in mano. Sono errori e stupidità che diventano poi eterne per una persona".

L'effetto dei botti su cani e gatti

Capodanno è un incubo anche per molti animali domestici. I tradizionali botti e fuochi di artificio agitano gatti e cani ma sono soprattutto questi ultimi a soffrire di più, con reazioni "di paura e, per alcuni, veri e propri attacchi di panico che possono metterli in pericolo con comportamenti rischiosi, come fuggire o lanciarsi da balconi o finestre. Il primo consiglio quindi è non lasciarli mai soli a casa in queste occasioni e rassicurarli con la presenza e la voce". Sono le raccomandazioni, in vista delle 'rumorose' serate di Natale e Capodanno, di Raimondo Colangeli, medico veterinario comportamentalista, vicepresidente dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi).

"Se i cani hanno paura è utile rassicurarli prima che comincino gli scoppi, portandoli a fare una lunga passeggiata nel pomeriggio: stancandosi saranno meno attenti a ciò che gli accade intorno. E, poi a casa, va bene mettere un po' di musica dolce. Se invece tendono a nascondersi l'ideale è creare un posto riparato, una cuccia nel posto acusticamente più isolato della casa dove parlare loro con calma, mostrandosi sereni".

Stesso discorso per quanto riguarda i gatti ma per loro i fuochi d'artificio sono, in genere, meno problematici, "in genere si nascondono se spaventati. Per i cani dobbiamo capire, invece, se siamo di fronte a un animale che ha paura oppure che ha panico. Sono due gruppi molto diversi", continua Colangeli. In sintesi il cane ha paura quando: appare attento a ogni rumore, si orienta verso la direzione da cui proviene il suono per poi ritrarsi subito dopo; è agitato ma non cerca un nascondiglio; emette alcuni abbai durante gli scoppi ma si tranquillizza in breve tempo, non trema o biascica, piagnucola ogni tanto, riesce ad avvicinarsi ai proprietari quando chiamato.

Diverso il comportamento del cane che ha un attacco di panico: vaga per l’abitazione o nel giardino senza pace, cercando una via di fuga; si nasconde, per esempio sotto il letto, in bagno, nella cuccia o in garage e, anche se chiamato, non esce; cerca ripetutamente il contatto con il proprietario ma non riesce a calmarsi anche quando ottiene coccole e carezze; distrugge oggetti quando solo, come per esempio il divano o il proprio giaciglio; lasciato in giardino, distrugge le persiane delle finestre o le ante delle porte per cercare rifugio all’interno dell’abitazione; trema, biascica, perde gocce di saliva, ansima, urina o defeca là dove si trova, recupera la calma molto tempo dopo l'ultimo scoppio udito.

"Se noi siamo sereni anche i cani lo sono", aggiunge Colangeli, indicando ulteriori consigli: "chiudere le imposte, utilizzare la musica o il suono della tv come sottofondo; quando è possibile, distrarre l’animale coinvolgendolo in attività di gioco; offrirgli la cena al rientro dalla passeggiata, così da favorirne la consumazione qualche ora prima dell’inizio dei botti".

In caso di attacco di panico, poi, la vicinanza e la rassicurazione all'animale è d'obbligo perché l'animale potrebbe fuggire o ferirsi. Bisogna però evitare "di trattenerlo legandolo con corde o catene. Possibile anche utilizzare terapie sintomatiche che il medico veterinario può prescrivere", conclude Colangeli.