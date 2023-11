È morto il giornalista Franco Zuccalà

È morto all'età di 83 anni Franco Zuccalà, volto del giornalismo sportivo della Rai e scrittore. Era nato a Catania nel 1940, ma aveva lasciato la Sicilia da giovane. Ne dà notizia il presidente dell'Ussi (Unione stampa sportiva italiana) Sicilia Gaetano Rizzo: "Scompare un amico, ancora prima che un maestro", dice rivolgendo le condoglianze alla famiglia e annunciando un ricordo di Zappalà in occasione della prossima riunione del consiglio regionale dell'Ussi.

Dal 2000 collaborava con l’Agenzia di stampa Italpress ma aveva alle spalle una lunga carriera fra giornali, tv e radio: dalla "Gazzetta dello Sport" a "Tuttosport", passando per "Il Giornale Nuovo", "La Sicilia", "Telestar", "Antenna Sicilia" con Pippo Baudo, “Odeon” fino all’approdo in Rai. Nella tv pubblica è stato inviato per le maggiori trasmissioni sportive calcistiche: "La Domenica Sportiva", "Novantesimo minuto", "Il Processo del lunedì" e per il Tg1-

Nel corso della sua lunga carriera giornalistica si è trovato a intervistare celebrità come Nelson Mandela, Henry Kissinger e Sophia Loren a leggende sportive come Pelé, Diego Maradona e Alfredo Di Stéfano.

Nel 2014, Zuccalà aveva ricevuto dall'allora capitano Gianluigi Buffon e dal Ct Cesare Prandelli una maglia azzurra con il numero 50 per celebrare mezzo secolo da inviato.

"La scomparsa di Zuccalà mi rattrista, è una perdita dolorosa per il mondo del giornalismo e quello dello sport - dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina -. È stato un professionista scrupoloso e raffinato, distinguendosi per la preparazione e gli interessi trasversali. Super tifoso della Nazionale, non ha mai smesso di seguire gli azzurri in casa e in trasferta, scrivendo commenti mai banali".

