È morto il giornalista Idris: storico volto di "Quelli che il calcio"

È morto a Brescia Idris, giornalista originario del Gambia, noto al grande pubblico soprattutto grazie alla trasmissione "Quelli che il calcio". Edrissa Sanneh, questo il nome completo del giornalista, noto in Tv per essere un grande tifoso della Juve, aveva 72 anni.

Il giornalista e opinionista, gambiano di origine, ma bresciano d'adozione si è spento alla Poliambulanza del capoluogo lombardo, dove - secondo "Bresciaoggi", quotidiano di cui è stato collaboratore - era ricoverato da tre settimane.

Appassionato di jazz, di tennis e di cucina, nel 2005 aveva partecipato anche all'"Isola dei Famosi" ma la sua notorietà sul piccolo schermo resta indelebilmente legata alla trasmissione "Quelli che il calcio" con Fabio Fazio.

"Potevo scegliere fra due borse di studio - raccontava - una negli Stati Uniti e una a Perugia. Ho fatto il deserto del Sahara, ho preso un aereo per volare a Roma: avevo vinto il premio per la letteratura assegnato dal presidente della Repubblica del Senegal. Poi da Perugia mi sono trasferito a Brescia, ho finito gli studi, ho cominciato a lavorare come dj nelle discoteche e nelle radio". Dalla radio il grande salto alla tv e la celebrità. I funerali saranno celebrati lunedì 7 agosto alle 11 nella chiesa parrocchiale di Bedizzole, comune dove abitava con la sua famiglia.

