E' morto il principe Filippo. Il duca di Edimburgo, marito della regina Elisabetta II, aveva 99 anni e negli ultimi mesi le sue condizioni di salute erano peggiorate, rendendo necessario un lungo ricovero in ospedale, che aveva lasciato tre settimane fa.

Si è spento questa mattina nel Castello di Windsor. Ad annunciarlo una nota di Buckingham Palace. "E' con grande dispiacere che sua Maestà la Regina ha annunciato la morte dell'amato marito, sua altezza reale il principe Filippo, duca di Edimburgo. E' deceduto questa mattina al castello di Windsor".

Filippo, ricorda la stampa britannica, usava definirsi un nobile "con nessun merito particolare", tuttavia viene oggi ricordato per essere stato la "salda figura al fianco della Regina Elisabetta" e per aver contribuito a "modernizzare la monarchia", come evidenzia il Guardian. A causa dell'età avanzata e i problemi di salute, il duca di Edimburgo decise di uscire dalla scena pubblica nel 2017 ma ciò non gli impedì di prendere parte l'anno seguente alle nozze del secondogenito del figlio Carlo, il Principe Harry - al quale era legatissimo - con Meghan Markle. E' stato il consorte più longevo di un monarca britannico.