Viene punto da una zanzara, poi i sintomi: muore a 14 anni in Brasile

È morto per una puntura di zanzara a soli 14 anni. Matteo Chieu, ragazzo di Tolmezzo, in provincia di Udine, stava trascorrendo un periodo di vacanza nella parte centro orientale del Brasile, paese d'origine della mamma Denise Farias. Come riporta UdineToday, durante la sua permanenza nel paese sudamericano Matteo è stato punto dall'insetto.

Inizialmente l’episodio non aver avuto effetti indesiderati, ma presto si sono manifestati sintomi preoccupanti. Il giovane non è riuscito a superare le complicazioni causate dalla puntura, perdendo così la vita ieri, venerdì 28 luglio 2023. Matteo frequentava la scuola al Centro Salesiano "Don Bosco" di Tolmezzo, dove aveva concluso le medie. Il papà di Matteo, Roberto, titolare di un negozio nel centro carnico ha ricevuto la terribile notizia e ha deciso di partire immediatamente per il Brasile.

Il viaggio in Brasile per incontrare la famiglia della madre, poi la puntura

La dinamica della morte ieri di Matteo Chieu in Brasile non è ancora chiara. Finora è stato confermato solo il suo ricovero in ospedale dopo la puntura dell'insetto. L'adolescente era arrivato in Brasile per incontrare la famiglia di sua madre, Denise Farias, originaria di Salinópolis, nello stato di Pará.

Sul suo profilo Facebook, la madre ha informato che la veglia funebre di Matteo si svolgerà tra le 10:00 e le 16:00 (ora locale) domani, poi il corpo sarà cremato. "Apprezziamo - ha aggiunto - tutte le preghiere e i messaggi di amore e affetto in questo momento molto doloroso per tutti noi che abbiamo conosciuto questo angelo molto speciale".

