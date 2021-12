Morto a 82 anni Renato Scarpa: fu Sergio in Un sacco bello di Carlo Verdone

Ci lascia il popolare attore Renato Scarpa, all'età di 82 anni. Recitò la parte di Robertino in Ricomincio da tre di Massimo Troisi e di Sergio in Un sacco bello di Carlo Verdone. L'attore è morto improvvisamente nella sua casa di Roma, in zona Bravetta, forse per cause naturali. Renato Scarpa, nato a Milano il 14 settembre 1939, aveva esordito nel cinema alla fine degli anni '60, recitando anche ne Il postino di Michael Radford, Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo e Habemus Papam di Nanni Moretti.

