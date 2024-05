Muore dopo due mesi dal trapianto l'uomo con un rene di maiale

E' morto dopo due mesi dall'intervento il primo uomo che si era sottoposto al trapianto di un rene di maiale geneticamente modificato, l'ospedale ha dichiarato di non avere alcuna indicazione che la causa sia stata proprio il trapianto. Richard "Rick" Slayman, 62 anni, era stato sottoposto all'impianto di rene di maiale nell'ospedale generale del Massachusetts. I chirurghi avevano affermato di ritenere che l'organo sarebbe durato almeno due anni. Ieri, la sua famiglia e l'ospedale hanno confermato la morte di Slayman.

Prima di Slayman, i reni di maiale erano stati utilizzati per trapianti in pazienti cerebralmente morti, ma solo per scopo sperimentale. Ci sono stati anche due casi di uomini che hanno ricevuto un trapianto di cuore da maiali, ma anche loro sono morti alcuni mesi dopo l’intervento.

Rick Slayman era già stato sottoposto a un trapianto di rene nel 2018, ma era dovuto tornare in dialisi nel 2023, con nuove varie complicazioni. Quindi i medici gli avevano consigliato il trapianto di rene di maiale. La famiglia in un comunicato ha ringraziato i medici perché con "i loro enormi sforzi nel condurre lo xenotrapianto hanno dato alla nostra famiglia altre sette settimane con Rick, e i nostri ricordi durante quel periodo rimarranno nelle nostre menti e nei nostri cuori". I famigliari hanno spiegato che il 62enne si era voluto sottoporre all’operazione anche per dare speranza alle migliaia di persone che aspettano un trapianto per sopravvivere: "La sua speranza e il suo ottimismo dureranno per sempre", hanno concluso i parenti.

Mass General is deeply saddened at the sudden passing of Mr. Rick Slayman. We have no indication that it was the result of his recent transplant. Mr. Slayman will forever be seen as a beacon of hope to countless transplant patients worldwide and we are deeply grateful for his… pic.twitter.com/I1dFqHZEmr