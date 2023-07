È morto Vincenzo D'Amico

"Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate! Io ci sto provando", aveva rivelato così, lo scorso 7 maggio su Facebook, la sua lotta contro la malattia. È morto oggi, dopo due anni di lotta contro un tumore, Vincenzo d'Amico. A quanto si apprende le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. Fu uno dei protagonisti, appena 19enne, dello scudetto della Lazio del 1974. Bandiera biancoceleste per 16 anni, dal 1971 al 1986,con una breve parentesi nel Torino, vanta 336 presenze e 49 gol con la maglia della Lazio. Nella sua "seconda vita" dopo essersi ritirato dal mondo dello sport agonistico, D'Amico era stato anche un apprezzato commentatore televisivo.

Dopo aver rivelato le sue condizioni di salute, meno di due mesi fa, aveva raccolto una lunghissima serie di messaggi di incoraggiamento da parte dei suoi tifosi ed amici. La confidenza era riservata ai suoi amici di facebook ed era poi stata rilanciata da alcuni di questi sul web: "E' tutto vero", aveva timidamente confermato lo stesso ex giocatore della Lazio.

"Il presidente Claudio Lotito e tutta la S.S. Lazio apprendono con estremo dolore e profonda commozione la notizia della scomparsa di Vincenzo D'Amico, protagonista indiscusso dello Scudetto 1973/74. Leggenda biancoceleste e coraggioso capitano nei momenti difficili della Società, Vincenzino, come tanti lo hanno sempre continuato a chiamare, ha fatto innamorare i tifosi di diverse generazioni con le sue magie in campo e il suo infinito attaccamento alla maglia" così la sua ex società lo ha ricordato sui social, appena appresa la notizia della scomparsa.

