Morto 'YouTubo anche io': la conferma ufficiale

Da qualche ora circolava con insistenza la voce della morte di Omar Palermo, calabrese 42enne, il mitico 'Youtubo anche io' del web. La notizia si è rivelata fondata. Lo youtuber è stato una vera e propria leggenda nel mondo online. I suoi video, da milioni di visualizzazioni, sono molto semplici e per questo capolavori surreali: Omar si riprende mentre, lentamente, consuma pranzi o cene pantagruelici. Il tutto parlando del più e del meno con pacatezza, garbo e insospettabile eleganza dei gesti.

Soprannominato "Il Maestro", è solito integrare mangiate epiche, che atterrerebbero chiunque, con un "polletto rafforzante". La sua semplicità, la sua cultura, il suo candore mangereccio, hanno decretato in questi anni un clamoroso successo su YouTube: il suo canale è arrivato ad avere mezzo milione di iscritti. I commenti alle sue imprese (tiramisù enormi, chili di pasta, pizze, merendine), spesso, sono piccoli capolavori letterari. Iconica, per esempio, la mangiata di 40 minuti dei "Kinder fetta al latte" con annesse considerazioni filosofiche.

Il 18 agosto è venuto a mancare. La notizia è stata data da un altro youtuber, Giorgio Sciacca, che si era messo sulle tracce di Omar nei mesi scorsi, parlando con il padre e i parenti. Palermo, infatti, aveva smesso di caricare video da diverso tempo: si trovava in una struttura riabilitativa dopo un intervento a un ginocchio. Omar si sarebbe spento a Belvedere Marittimo (Cosenza) a causa di un infarto e i funerali sono in programma per il 20 agosto a Rossano. Il profilo ufficiale IG di Palermo ha confermato ufficialmente il decesso, e così l'agenzia funebre, interpellata da Ivan Grieco.

Sotto ai video del suo canale si stanno affastellando in questi minuti centinaia di commenti di cordoglio. Uno per tutti, l'ultimo saluto di Dario M.: "Altri lo prendono in giro, lo insultano, lo deridono. Io invece voglio ricordarlo per la pacatezza, la cultura e la bontà d'animo che lo contraddistinguevano. Ciao Omar, che la terra ti sia lieve".

