I video e le foto della Moskva che affonda

Su internet stanno circolando diverse immagini della Moskva mentre affonda, la nave russa che due giorni fa è affondata nel Mar Nero. Sulle cause dell'affondamento della nave ci sono due versioni differenti: gli ucraini affermano di averla colpita con due missili, mentre i russi hanno parlato di un incendio a bordo scaturito dalle munizioni trasportate che ne ha causato l'affondamento verso il trasporto in porto.

Le immagini della Moskva non sono state confermate, ma il profilo della nave che si vede in fiamme la ricorda. Degli account che analizzano i dati sulla guerra in maniera indipendente hanno identificato la nave in foto come un incrociatore di classe Slava , proprio quello della Moskva, e non si hanno altre notizie di danneggiamenti a navi di questo tipo, oltre quelle sulla Moskva.

Sta anche circolando un video in cui si vede una nave che sembra la Moskva in fiamme.

La Moskva era la nave ammiraglia della marina russa nel Mar Nero e in generale la terza nave più importante della marina russa. Trasportava 510 membri dell'equipaggio ed era armata con una serie di armi antinave e anti-sottomarino, oltre a imponenti sistemi di difesa. La Russia aveva dichiarato che tutto l'equipaggio era stato evacuato, ma un articolo del quotidiano Novaya Gazeta Europe sostiene che circa 40 marinai potrebbero essere stati uccisi, molti dispersi e molti altri feriti. Intervistata Novaja Gazeta, la madre di un marinaio ha riferito che il figlio per telefono le ha detto che la nave era stata colpita da tre missili da terra. "Mi ha chiamato e piangeva per quello che aveva visto. È stato terrificante", ha detto la donna.