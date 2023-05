Lo scandalo della mozzarella cinese con formaggio austriaco (ma con immagini di Venezia e Pisa)

Un pacchetto giallo con una serie di indicazioni in cinese, le immagini di alcuni dei monumenti italiani più iconici come la Torre di Pisa e poi la scritta "European Mozzarella Cheese". Il prodotto è comparso in alcune attività commerciali, qualcuno lo ha fotografato e lo scatto ha iniziato a fare il giro dei social. Lo ha "intercettato" il consigliere regionale veneto Tommaso Razzolini, del gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni che ha inoltrato una segnalazione al ministero dell’Agricoltura. "Ho segnalato all’autorità ministeriale - spiega - quello che sembra a tutti gli effetti essere l’ennesimo caso di contraffazione ai danni delle eccellenze agroalimentari italiane, oltre che di sfruttamento dell’immagine di Venezia e del nostro Veneto".

Nel pacchetto ci sarebbero delle fette di un latticino che, stando alla confezione, sarebbero state prodotte in Austria da un’azienda con sede in Cina.

"A causa dell’elevata condivisione della foto - spiega Razzolini - risulta difficile riconoscere chi per primo ha postato l’immagine, ma una cosa risulta evidente: si tratta di una fantomatica mozzarella che di mozzarella non ha nulla e inoltre molti dei monumenti raffigurati in primo piano sono veneti.Si tratta infatti del Canal Grande, di una gondola e del Ponte di Rialto, oltre alla Torre di Pisa. Monumenti riconoscibili da chiunque, usati per vendere una mozzarella alquanto discutibile. La fantomatica ‘mozzarella europea’ è formata da più sottilette che sarebbero state prodotte, stando alla confezione, in Austria da un’azienda con sede in Cina”.

Per il consigliere "Accostare i simboli del Veneto a prodotti di dubbia provenienza è un fatto grave, che si aggiunge all’ennesimo affronto alle eccellenze agroalimentari italiane. A farne le spesa questa volta è il lattiero caseario, ma chi sarà il prossimo? E’ tempo di dire basta".