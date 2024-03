Il lotto di mozzarella ritirato dagli scaffali: l'avviso del ministero della Salute

Il ministero della salute ha pubblicato un nuovo richiamo alimentare: si tratta di un lotto di mozzarella. Il motivo indicato sull'avviso di richiamo, che ha come data quella di giovedì (29 febbraio 2024), è il rischio microbiologico.

Il prodotto in questione è la mozzarella (125 grammi) 'Merivio' - lotto LN4050C - prodotta da Granarolo Spa. "Il prodotto - si legge - riporta date di scadenza errate: 15 marzo 2023 e 15 marzo 2025: la scadenza corretta è 15 marzo 2024".

Nell'ambito della sicurezza alimentare, per rischio microbiologico si intende la possibilità di contrarre malattie causate da batteri, virus e altri microrganismi patogeni ingeriti attraverso il consumo di alimenti. In questo caso il motivo del richiamo è però legato esclusivamente all'errore nella data di scadenza. Il rischio microbiologico dunque è connesso all'eventualità che qualche consumatore mangi un prodotto già scaduto incorrendo nel rischio di incappare in patologie come la Listeria monocytogenes.