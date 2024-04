Alla festa scudetto dell'Inter spunta una mucca imbrattata di nerazzurro

L'Inter ha conquistato il suo 20esimo scudetto e nella giornata di domenica 28 aprile è andata in scena la festa nerazzurra. Oltre 350mila tifosi nerazzurri si sono riversati per le vie del centro di Milano, omaggiando gli uomini di Inzaghi, reduci dalla vittoria conquistata all'ora di pranzo contro il Torino. Ma in queste ore un'immagine circolata in rete ha "macchiato" le celebrazioni: una mucca letteralmente imbrattata di vernice, ovviamente nera e azzurra. L'animale, colorato dalla testa alla coda, è stato portato a spasso da un uomo per le vie del centro città (in più occasioni è stata fotografata in viale della Liberazione, davanti alla sede della storica società).

Chi ha assistito dal vivo alla scena ha commentato manifestando ribrezzo o stupore. Sui social (dove le immagini sono arrivate per prime) non sono mancate le polemiche. “Questo è maltrattamento e umiliazione degli animali che vengono fatti sfilare rivestiti di colorante. Dovrebbe esser illegale”, ha scritto Andrea; “Non sono solito offendere, ma questi sono da denuncia. Mi fa schifo il genere umano. Meritiamo l’estinzione”, ha fatto eco Nicoletta. “No. E lo dico da grande interista. Proprio no!”, ha puntualizzato Katia.