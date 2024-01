La multa annullata per un "dettaglio" sull'autovelox: così un automobilista ha vinto il ricorso

Dopo una multa per eccesso di velocità, un automobilista ha vinto il ricorso presentato contro la provincia: quell'autovelox era stato sospeso. Per fare chiarezza e dimostrare l'inattendibilità del sistema, l'uomo ha richiesto un accesso agli atti, ma la risposta dell'ente non ha soddisfatto il giudice. Risultato: verbale annullato. Succede in Campania, dove il Tar (tribunale amministrativo regionale) ha emesso una sentenza che riguarda la richiesta di accesso ai documenti avanzata da un automobilista di Trentola Ducenta, comune in provincia di Caserta.

Multato dall'autovelox, l'automobilista nota un dettaglio: così ha vinto il ricorso

Il motivo del ricorso, nel dettaglio, è "l'annullamento del diniego dell'istanza di accesso ai documenti, presentata il 6 giugno 2023 alla provincia di Caserta". Dopo aver ricevuto una sanzione di 195,40 euro e la decurtazione di 3 punti sulla patente per eccesso di velocità, rilevato dal dispositivo automatico, l'automobilista ha chiesto una copia del provvedimento di sospensione di un autovelox situato nella zona di Aversa nord.

Durante il procedimento legale, l'automobilista multato nota un dettaglio: su quell'autovelox c'è una segnaletica che indica una presunta sospensione del suo funzionamento. All'istanza di accesso ai documenti, la provincia di Caserta risponde che la documentazione è disponibile sul sito Internet indicato nel verbale: l'automobilista, tuttavia, non trova i documenti richiesti. Alla fine il Tar ha accolto il ricorso, annullato la multa e ordinato alla provincia di Caserta di fornire la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

La sentenza in questione ha sottolineato "l'interesse concreto e attuale del ricorrente alla conoscenza dei documenti per tutelare i suoi interessi nel procedimento giurisdizionale".