Si può guidare in costume o infradito? Cosa dice la legge e quando si rischia la multa

Complici le alte temperature, in estate capita spesso di mettersi al volante indossando un abbigliamento più leggero, oppure in ciabatte. Ma cosa dice la legge? Si rischia qualcosa a guidare con le infradito e in costume da mare? La risposta sintetica è sì, in certi casi, anche se non è espressamente vietato dal codice della strada. Significa che non c'è nessun riferimento esplicito agli abiti da indossare al volante, anche se a regolare questa fattispecie è il titolo V del codice della strada sulle norme di comportamento e in particolare l'articolo 141, secondo cui "il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza".

E quindi: se le calzature indossate o l'abbigliamento ostacolano il controllo della vettura, il guidatore in teoria può incorrere in una multa. Secondo il comma 11 dell'articolo 141, infatti, "chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 42 a 173 euro". Il codice della strada stabilisce quindi una regola generale di buonsenso nell'autodisciplinarsi.

Nei giorni scorsi ha fatto rumore il caso di Alessandra Somensi, una ragazza di 29 anni fermata per un controllo dalla polizia mentre stava andando all'Idroscalo a Milano. La poliziotta che le ha chiesto di fermarsi le avrebbe contestato l'abbigliamento: costume da bagno con sopra solo una camicia bianca sbottonata. La ragazza, sbalordita dalle critiche, ha deciso di riprendere la conversazione avuta con la telecamera rivolta verso di lei, così da non inquadrare mai l'agente, per poi pubblicarla su Instagram. Il video è diventato virale e si è acceso un vero e proprio dibattito.

La valutazione sta ovviamente alle forze dell'ordine che fermano l'automobilista, magari perché hanno notato una guida disattenta o una manovra azzardata, brusca, segnale di uno scarso controllo della vettura. Se queste azioni si ritiene possano essere causate dal tipo di scarpe indossate o dai vestiti, può scattare la multa: per esempio, quando l'azione di controllo sui pedali è ostacolata da sandali, infradito, zoccoli, dal piede nudo o da scarpe con un tacco alto. Questi casi potrebbero essere contestati da una pattuglia della polizia, ma non è detto: si tratta pur sempre di una valutazione fatta sul momento dalle forze dell'ordine.

Lo stesso potrebbe valere in ambito assicurativo, almeno in linea teorica: può succedere infatti che la compagnia, dimostrando che il sinistro è stato causato proprio dall'utilizzo di scarpe inappropriate alla guida, si possa rivalere sull'automobilista stesso che ha causato l'incidente, prima risarcendo la vittima e poi chiedendo il rimborso.

In conclusione, in tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida (il che, evidentemente, poco ha a che fare con i costumi). Di certo, non sono previste multe per chi guida a torso nudo, almeno per gli uomini. Nel caso delle donne, il seno "in bella evidenza" potrebbe essere contestato da una pattuglia per via della distrazione che potrebbe determinare negli altri conducenti.