Multata per non aver fatto il vaccino, ma è morta da 12 anni

Sono partite le lettere inviate dall'Agenzia delle Entrate ai cittadini con più di 50 anni che non si sono ancora vaccinati contro il Covid. La comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio è arrivata venerdì scorso anche a Monica Morabito, nata nel 1967 a Chieti, che alla data del 1° febbraio 2022 risultava non aver ancora iniziato il ciclo vaccinale primario. La lettera conteneva l'avviso di un addebito di 100 euro, a meno di non recapitare entro 10 giorni alla Asl un'attestazione per giustificare il differimento o l'esenzione vaccinale. Monica però è mancata all'affetto dei suoi cari ormai 12 anni fa, stroncata a 43 anni da una grave malattia. Un errore può capitare, ma per la famiglia della donna è una dolorosa ferita che si riapre.

"Mi sono venuti i brividi" racconta la sorella Paola, raggiunta dalla collega Stefania Ortolano di ChietiToday. "Davvero non riesco a trovare le parole per commentare quanto accaduto. Mia sorella è morta giovane per una malattia mal curata. Non riesco a comprendere come possa essere accaduto, se ci sia stato un errore nelle pratiche o se la Asl fornisca nominativi a caso. Nel frattempo stiamo cercando di capire cosa fare per risolvere questa situazione che ci lascia davvero sconvolti".

Dispiacere, rabbia e incredulità oggi per la famiglia di Monica, che viveva nel quartiere Filippone, dove è arrivata puntuale la comunicazione. "Il ministero della salute non si è ricordato di lei quando stava male. Io, oggi, pagherei volentieri questa multa se mia sorella fosse ancora qui". E invece adesso Paola e la sua famiglia dovranno anche preoccuparsi di capire come rispondere a questa assurda richiesta e nei tempi previsti. Altrimenti rischiano perfino di dover pagare.