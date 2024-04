"Mi hanno fatto una multa da 500 euro per aver pulito la spiaggia, non ho parole"

Un'ondata di sdegno e solidarietà si è diffusa sui social a sostegno di Enzo Fattori, volontario di Desenzano del Garda che da decenni ripulisce spontaneamente le aree naturali del lago e non solo dai rifiuti. Nella mattinata del 17 aprile, Enzo, noto con il soprannome di "Racman" per la sua costante operosità, si è visto infliggere una multa da 500 euro per aver rimosso dalla spiaggia Feltrinelli un parabordo.

"Una multa da 500 euro, non ho parole, è un paradosso", denuncia l'anziano in un video pubblicato su Facebook dall'amico Rino Polloni. "Questa ordinanza, e ve lo dico con il cuore, modificatela perché così non si può più fare niente: non si possono raccogliere carte, vetri, plastica". "Un materiale inquinante - sottolinea Fattori - si formano le microplastiche e le nanoplastiche che poi noi ci beviamo, perché io bevo l’acqua del sindaco e come me tanti altri".

L'ordinanza e la replica del sindaco

La sanzione è scattata in ragione di un'ordinanza emanata dal comune di Desenzano lo scorso gennaio, con la quale si vieta di raccogliere qualsiasi oggetto tra le spiagge e l'acqua del Benaco. Il divieto è stato deciso a causa del rinvenimento di numerosi reperti bellici nell'area del porto vecchio: una scelta mirata a garantire la sicurezza, ma che è finita per penalizzare l'impegno volontario nel ripulire il lago da rifiuti inquinanti.

I cittadini hanno lanciato una colletta per aiutare Fattori a pagare la sanzione, ma da parte sua il sindaco di Desenzano, Guido Malinverno, pur dicendosi "dispiaciuto" per la vicenda ha precisato: "L'ordinanza che tutti conoscono a Desenzano non è stata emanata per divertimento ma per tutelare i cittadini dopo che sono stati trovati gli ordigni bellici nel lago. Se gli agenti della polizia locale hanno sanzionato un cittadino che non l’ha rispettata, non è corretto che la persona multata diventi vittima".

"In tanti anni - prosegue Malinverno - non ho mai avuto alcun problema con Enzo Fattori e prima della famosa ordinanza gli era stato chiesto di collaborare con il Comune per la pulizia del lago e delle spiagge, ma ha rifiutato". Di diverso avviso i volontari vicini a Fattori: "Un'amministrazione seria dovrebbe premiare questo gruppo di volontari che con Enzo Fattori quotidianamente si opera per il decoro del nostro lago e della nostra città, invece sanziona chi con un gesto di civiltà raccoglie il lordume che si riversa sul lungolago", afferma una donna su Facebook. "Da decenni si occupa gratuitamente del Benaco e si è visto infliggere una multa. Il comune multa ma non pulisce".