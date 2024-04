Multe da annullare: la sentenza sugli autovelox che cambia tutto

Migliaia di multe per eccesso di velocità potrebbero venire annullate in tutta Italia. È la conseguenza di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, secondo cui le sanzioni degli autovelox "approvati" dal ministero dei Trasporti, ma "non omologati", non sono valide. Una condizione che riguarderebbe una bella fetta di queste apparecchiature oggi in funzione sulle strade del Paese.

Il caso riguarda il ricorso di un avvocato di Treviso, il quale aveva ricevuto una multa per aver superato il limite di velocità sulla "Tangenziale” di Treviso. L'auovelox che aveva rilevato l'infrazione risultava per l'appunto approvato, ma non omologato’. Non è la prima volta che la giustizia si trovava di fronte a un ricorso di questo tipo, e già da tempo diversi esperti avevano messo in guardia le amministrazioni comunali dai rischi nell'utilizzo di rilevatori di velocità non omologati.

La Cassazione ha stabilito che questi rischi sono concreti, spiegando che un conto è la procedura di approvazione, ossia l'autorizzazione dal ministero dei Trasporti all'immissione sul mercato degli autovelox, un altro è l'omologazione. Solo quest'ultima procedura, che prevede una verifica tecnica più puntuale da parte dello stesso ministero, rende questi apparecchi a prova di ricorso.

L'Anci, l'assocazione dei Comuni italiani, teme adesso che la sentenza possa innescare una valanga di ricorsi in tutta Italia. Solo in Veneto, si calcola che le casse pubbliche delle amministrazioni locali potrebbero perdere 16 milioni di introiti l'anno.