Le multe da coprifuoco fanno già acqua da tutte le parti

E coprifuoco sia. E autocertificazione sia. Ma sulle eventuali multe e sanzioni (dai 400 ai 3.000 euro) per chi sarà sorpreso a violare le restrizioni, sorgono già i primi dubbi. Troppi spazi di discrezionalità, avvertono alcuni esperti.

I ricorsi per le multe da coprifuoco

I decreti delle Regioni (sono loro a stabilire il divieto di circolazione oltre certi orari secondo le norme vigenti) rischiano di causare una valanga di ricorsi di cittadini multati e arrabbiati. Con la prospettiva tutt'altro che irrealistica che si tratti di ricorsi vittoriosi.

"Saranno ricorsi vittoriosi - dice al quotidiano Il Giornale l’avvocato milanese Mauro Sandri - perché tutti questi decreti difettano di un requisito essenziale per qualunque norma: la chiarezza, la precisione che faccia capire bene al cittadino cosa può o non può fare. Sono divieti generici, e come tali inapplicabili". Qualche esempio? Eccolo. Nel mirino c’è la norma, comparsa in extremis nel decreto lombardo, che consente di compiere senza incorrere in sanzioni il tragitto dal locale a casa anche dopo che è scattato l’orario di inizio del coprifuoco. Che cosa comporta? Di fatto basta uscire dal ristorante alle 23, e poi avviarsi verso casa. Ma chi decide quale sia la velocità dell’andatura e il tragitto migliore da percorrere? Non serve un genio per capire quante criticità siano implicite in decreti scritti così.

"So no valutazioni inevitabilmente arbitrarie - spiega Sandri - che rendono inapplicabili i decreti. Oltre ad essere devastanti per il sistema economico, questi divieti sono impossibili da ottemperare".

Multe coprifuoco: le contravvenzioni sono nulle?

L'avvocato consiglia esplicitamente a chi sarà multato di fare ricorso: "Le contravvenzioni sono tutte nulle perché il provvedimento che sta alla loro base è viziato". Anche il ritorno delle autocertificazioni fa sollevare più d'un sopracciglio: il modulo unico nazionale è stato ufficializzato dal Viminale ed è valido fin da subito in tutte le tre regioni in cui scatta il corpifuoco Se però Campania e Lazio indicano di usare il modulo del Viminale, la Lombardia propone anche un proprio modulo che differisce da quello nazionale per un dettaglio fondamentale.

