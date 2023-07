Il semaforo intelligente che multa anche chi non passa col rosso

Si moltiplicano sui social gruppi di automobilisti inferociti multati dal T-red, un sistema di telecamere e sensori installati in prossimità dei semafori che fotografa le vetture che commettono infrazioni agli incroci. Sono dei dispositivi semaforici a distanza che sanzionano in modo quasi automatico chi passa con il rosso o chi non rispetta le corsie di marcia. Chi non si ferma con la luce rossa, violazione gravissima perché molto pericolosa, si becca una multa salatissima che va dai 167 ai 655 euro e -6 punti sulla patente. Sotto scacco, però, anche gli automobilisti che non riuscono a liberare l’incrocio perché il giallo dura troppo poco.

"Non dobbiamo demonizzare questo strumento – ha dichiarato Girolamo Lacquaniti, portavoce dell’Associazione nazionale funzionari di polizia in un’intervista a Today - dobbiamo evitare che se ne faccia un uso non corretto perché poi il rischio è di perdere un importantissimo strumento di controllo per la sicurezza stradale". Andiamo per ordine.

Multe più salate per chi passa con il rosso

Mentre il governo Meloni sta rimettendo mano al codice della strada per migliorare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti, specie quelli mortali, si torna a parlare di T-red o Photored, ovvero di semafori intelligenti che elevano multe a chi passa con il rosso e a chi fa un uso scorretto delle corsie agli incroci. Oltre ai nuovi casi di ritiro della patente per chi guida con il cellulare, in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, il ministro Salvini ha promesso multe più salate per chi passa con il rosso, infrazione considerata gravissima perché mette a rischio la vita dei pedoni e degli automobilisti. Il pensiero va subito al T-red, già oggetto di numerose polemiche da parte degli automobilisti, perché considerato da alcuni come un nuovo sistema per fare cassa e non come mero strumento per migliorare la sicurezza stradale.

Le lamentele degli automobilisti sul T-red

Molti i comuni e le città che hanno deciso di adottare questo sistema di telecamere e sensori ai semafori: Prato, Torino, Pescara, Roma, la lista è lunghissima. Di contro sono spuntati come funghi sui principali social network gruppi di automobilisti inferociti perché convinti di aver ricevuto una multa ingiusta che non ha nulla a che fare con il passaggio con il rosso. A Torino, ad esempio, durante il consiglio comunale di giugno è emerso che solo il 15% delle sanzioni emesse con questi dispositivi riguarda il mancato stop al semaforo: poco più di 14mila multe contro le 93mila totali. Tutte le altre (78mila circa) contestano altre infrazioni, come il superamento della linea bianca di arresto o il cambio di corsia di indirizzamento. In questi casi però la sanzione è molto più bassa, va dai 42 ai 173 euro con -2 punti sulla patente, ma per farsi riconoscere la giusta infrazione molto spesso bisogna contestare il verbale. Salvi invece coloro che commettono involontariamente un’infrazione, magari per far passare mezzi di soccorso, in quanto l’accertamento della violazione deve essere fatta da un pubblico ufficiale dopo aver visionato foto e filmati.

E poi c’è il problema del giallo che dura troppo poco. "Non è possibile che a seconda di dove si va il giallo dura da pochi istanti a 6-8 secondi", ha dichiarato Lacquaniti ricordando che il giallo non serve ad accelerare ma a liberare l’incrocio evitando frenate pericolose. "Questo settore deve essere disciplinato con norme chiare e obbligatorie per tutti. Il fatto che il T-red non sia soggetto ad autorizzazione ci vede perplessi, dovrebbe essere come l’autovelox".

Semafori intelligenti: "Serve l’intervento di un soggetto terzo: il prefetto"

Il ricorso al T-red deve avere come obiettivo quello della sicurezza stradale, ha ribadito Lacquaniti sottolineando che l’installazione di questi dispositivi non deve avvenire "in base all’interesse dei comuni ma deve avvenire sull’analisi di dati oggettivi, come il numero di incidenti e la loro gravità. Devono essere utilizzati dove c’è effettivamente bisogno di maggiore sicurezza". Ha poco senso, ad esempio, installare questo tipo di tecnologia su un attraversamento pedonale a richiesta, mentre sarebbe molto più utile su una strada ad alto scorrimento in centro città. Attualmente però sono i comuni a decidere autonomamente dove e come installare i semafori intelligenti, con tutte le problematiche del caso. E allora chi deve decidere? "Un soggetto terzo che non ha interessi, dovrebbe essere il prefetto, come per gli autovelox. È importante che tutti i sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni stradali abbiano una stessa cabina di regia e un unico soggetto deputato alla loro autorizzazione, perché solo così si possono evitare certe storture che in passato sono purtroppo capitate".

T-red: "L’obiettivo non è fare le multe"

Non è tutto: per evitare la "giungla e azioni estemporanee non corrette auspichiamo che intervenga una norma a chiarire i tempi del giallo. La durata del giallo andrebbe regolata in base alla grandezza dell’incrocio e quindi ai tempi necessari per liberarlo", ha chiosato Lacquaniti ricordando che "ognuno si regola il semaforo come vuole perché non c’è una legge. Ogni azione non disciplinata, lasciata alla libera interpretazione dei singoli comuni rischia di avere un effetto boomerang, perché se io percepisco il sistema come ingiusto e vessatorio poi farò di tutto per farlo togliere".

Concludendo il portavoce dell’Associazione nazionale funzionari pubblici ricorda che i sistemi di controllo a distanza aiutano tantissimo, specie quando c’è carenza di personale, però devono essere regolati "perché altrimenti diventano come gli autovelox killer fatti solo per fare cassa". Gli autovelox o i T-red, dunque, non sono ingiusti, l'importante è l’uso che se ne fa, come quando non si regola correttamente la durata del giallo nel caso dei semafori intelligenti. Proprio per questo serve una legge chiara e precisa che non lasci spazio a interpretazioni.

