Sbaglia corsia per 6 mesi: rischia una multa da 14mila euro

Per mesi ha continuato a percorrere sempre la stessa corsia di sinistra per andare dritto (sbagliando), inconsapevole di commettere un’infrazione al codice della strada. Poi dopo 7 mesi la prima multa, seguita nei giorni successivi da molte altre, perché a quell’incrocio c’era il famoso T-red, il semaforo intelligente di cui abbiamo parlato proprio nei giorni scorsi con Girolamo Lacquaniti, portavoce dell’Associazione nazionale funzionari di polizia, in occasione della revisione di alcune norme sul codice della strada voluta dal governo Meloni.

La notifica delle multe riscontrate con questo sistema automatico altamente tecnologico avviene però solo a 6 mesi di distanza. Risultato? L’imprenditore Federico Bacci, che ha aperto anche un gruppo sui social per protestare contro il T-red, dovrà pagare in tutto una cifra monstre: 14mila euro. Il 63enne percorreva abitualmente quella strada, così giorno dopo giorno ha accumulato multe su multe senza mai accorgersene, se non dopo 7 mesi circa quando è arrivato il primo verbale, a dicembre del 2020.

"La prima multa l’ho pagata, l’importo era lo stesso che sarebbe servito per presentare un ricorso. Poi nel giro di un paio di giorni ne sono arrivate una seconda ed ancora una terza – ha raccontato Federico Bacci al Corriere della Sera -. Ho pagato anche quelle, ma a quel punto ho deciso di chiedere informazioni e – dopo un controllo al computer – mi è stato detto che risultavano ventuno multe a mio carico. Volevo la lista completa per presentare un ricorso, mi hanno fatto sapere che avrei dovuto aspettare ogni singola notifica per procedere". L’imprenditore ha deciso di ricorrere al giudice di pace, ha scritto anche al prefetto, lamentando una scarsa chiarezza nella segnaletica, ma nulla.

Dopo aver pagato le prime multe, ha deciso di non pagare più: "Piuttosto mi mandino in carcere o mi facciano lavorare due anni gratis per il Comune", ha tuonato. "Mi sembra incredibile che avendo a disposizione pec, mail e telefoni ci vogliano sei mesi per scoprire di aver commesso un’infrazione – ha concluso -. Questo porta ad una situazione in cui si vive e lavora male, perché c’è una spada di Damocle che pende sopra la propria testa".

