"Attenzione ai borseggiatori": il murale contro i Ferragnez

Un murale dedicato ai Ferragnez che riassume il caso dei pandoro in cui è coinvolta Chiara Ferragni. In via Pirano, nel quartiere Arcella di Padova, è spuntato un nuovo lavoro dell'artista EvyRein, ispirato come spesso capita, dall'attualità. E in questi giorni è molto attuale il coinvolgimento di Chiara Ferragni nel "pandoro-gate", riguardo la vendita benefica per finanziare l'ospedale Regina Margherita di Torino. Sul caso si è espressa l'Antitrust, sanzionando l'influencer con una multa da un milione di euro e la casa dolciaria, Balocco, per la pubblicità del pandoro chiamato "Pink Christmas" dello scorso Natale. I dolci natalizi erano stati venduti a un prezzo nettamente superiore a quello di mercato, lasciando intendere che i consumatori avrebbero contribuito, tramite l'acquisto, a una donazione all'ospedale Regina Margherita di Torino.

Sul caso la Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo, cioè senza indagati né ipotesi di reato, a cui ne è seguito un altro sulle uova di Pasqua Dolci Preziosi, a loro volta griffate Ferragni. Per le uova di cioccolato, invece, l'azienda con sede a Bari aveva versato alla Ferragni un cachet di 500mila euro nel 2021 e uno di 700mila l'anno successivo, a fronte di una donazione fatta dalla azienda di 36mila euro all'associazione "I bambini delle fate". L'ipotesi di reato potrebbe essere quella di frode in commercio.

E mentre Ferragni è in silenzio social, a Padova è comparso il murales in cui passeggiano mano nella mano con un pandoro Balocco e, sopra di loro, la scritta "Attenzione pickpocket" che mette in guardia i turisti dai borseggiatori. Il murales si intitola "Il malinteso" ed è opera dello street artist Evy Rein, lo stesso che aveva già realizzato un opera con la premier Meloni e Matteo Messina Denaro.