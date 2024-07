Pro-Vita contro il murale per Michela Murgia: "Nessuna lezione da chi intitola aeroporto a Berlusconi"

Michela Murgia continua ad essere divisiva anche dopo la sua morte. E dopo giorni di critiche verso il murale a lei dedicato realizzato dall'artista Laika da parte dei Pro Vita e Famiglia spalleggiati da Fratelli d'Italia, all'indomani dell'inaugurazione ufficiale nel V municipio di Roma arriva la nuova invettiva degli antiabortisti: "Vergognoso che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presenzi all’inaugurazione del murale dell'Arcigay dedicato a Michela Murgia realizzato sulla facciata del Municipio V a opera della sedicente artista Laika, che secondo quanto afferma l'associazione avrebbe "appena annunciato di voler realizzare nuovi attacchi vandalici contro la sede di Pro Vita & Famiglia onlus".

Lo scorso Natale era infatti diventato un caso il dipinto realizzato sulla saracinesca della sede raffigurante due Madonne. Un'immagine "blasfema" contro la quale l'associazione si era scagliata.

Le reazioni

Secondo i Pro Vita "Gualtieri legittima una violenta campagna d'odio nei nostri confronti e lo riterremo responsabile in caso di nuovi vandalismi. È scandaloso anche che questa becera iniziativa propagandistica miri esplicitamente al coinvolgimento delle scuole locali 'in attività di sensibilizzazione e approfondimento su Michela Murgia', così come è grave che la stessa ideatrice del murale si compiaccia che quest’ultimo campeggi proprio davanti a una scuola, sperando che possa influenzare le menti dei minori che la frequentano. Tutto ciò - si legge ancora nella nota diffusa dopo la cerimonia di inaugurazione - smaschera le intenzioni di indottrinamento politico tramite la propaganda di una figura ideologica radicale e fortemente orientata su istanze Lgbtqia+ e abortiste. Gualtieri e Arcigay hanno oltrepassato il limite ancora una volta, è ora di smetterla di usare Roma come campo di rieducazione gendhttps://www.today.it/tag/gender/er, fomentando un clima di odio e violenza contro chi la pensa diversamente da loro".

Sui social l'artista bolla come "ridicoli" coloro che la accusano di presunti "attacchi vandalici". "Non mi faccio dare lezioni da una compagine politica che critica un murales e nel frattempo lavora per intitolare un aeroporto ad uno dei personaggi più controversi della storia del nostro paese", si legge in un post pubblicato da Laika che affonda sull'intitolazione dell'aeroporto Milano Malpensa a Silvio Berlusconi.

Il riferimento alla "compagine politica" della destra è motivato dall'intervento di alcuni esponenti di FdI sull'opera. Tra loro il consigliere meloniano Daniele Rinaldi che negli scorsi giorni aveva denunciato: "Per permettere la realizzazione del murale è stato interdetto l’accesso pedonale al municipio e questo sta creando dei disagi importanti, perché viene utilizzato in maniera impropria il passo carrabile. Invierò a brevissimo una nota alla polizia locale per segnalare questa situazione".

"A Pro Vita e famiglia chiedo di sorridere ogni tanto - prosegue l'artista - siamo in democrazia (per ora) e nessuno vi impedirà di non abortire, di sposarvi e fare famiglia secondo il vostro credo. La stessa libertà deve valere per tuttə. Questa grande opera la dedico a Michela, che ci manca ma che è sempre con noi, e alla sua famiglia. Ma anche a Pietro Turano e il mio team che è la mia famiglia, quella che mi sono scelta".Tanti gli interventi in espressi in solidarietà dell'artista e a difesa dell'opera.

"Mi ha fatto impressione leggere che secondo i pro Vita Michela era un'attivista politica di estrema sinistra. Ora, pensare che le donne abbiano il diritto di abortire e che ciascuno di noi possa vivere i propri desideri come vuole non mi sembra una posizione di sinistra, mi sembra una posizione democratica", ha affermato la scrittrice e matematica Chiara Valerio:

"L'odio della destra per Michela Murgia continua anche dopo la sua morte. Pro-vita e FdI se le inventano di tutte pur di non rivedere il suo sorriso in un murales, a Roma. Fateci pace, Michela rimarrà un simbolo di laicità e tolleranza per tutte e tutti noi", ha scritto la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra Elisabetta Piccolotti.