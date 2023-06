Il murale a Milano dedicato a Silvio Berlusconi è stato già vandalizzato

A qualcuno non deve essere piaciuta l'idea dell'artista aleXsandro Palombo che a Milano in Via Volturno 34, davanti allo stabile dove Silvio Berlusconi è nato e cresciuto, ha realizzato un murale dal titolo 'Silvio Berlusconi, Self-Made Man'.

In meno di 24 ore è stato vandalizzato con scritte offensive e ingiuriose l'opera che ritrae Berlusconi in abito elegante di colore blu con la sua immancabile cravatta a pois, in una mano un secchiello con della colla e la scritta 'Self-Made Man', nell’altra mano un pennello intriso di colla con cui ha affisso una targa toponomastica che riporta la nuova indicazione del luogo 'Via Silvio Berlusconi 1936-2023'.

Nella giornata del 28 giugno sul murale di fianco alla scritta 'Self-Made Man' è apparsa la frase 'Con l'aiuto della 'Ndrangheta', mentre sulla targa toponomastica sotto Via Silvio Berlusconi è stato scritto 'Ex Pdc - Uomo d'affari e vecchio p....', frasi offensive e ingiuriose che sono state prontamente cancellate dai residenti del quartiere che da ieri insieme a tantissimi curiosi che arrivano da ogni parte della città si recano sul luogo a scattare foto all'opera.

