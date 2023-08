Musk e Zuckerberg sul ring in Italia, Sangiuliano: "Non a Roma"

Elon Musk e Mark Zuckerberg rivali non solo sul lavoro ma anche sul ring. Il patron di X, la nuova configurazione di Twitter, ha confermato che l’incontro di mma (arti marziali miste) con il fondatore di Facebook si farà, in Italia in una location "epica". Sarà un evento benefico, una rievocazione storica, che permetterà di devolvere una ingente somma a due ospedali pediatrici. Si era parlato del 26 agosto 2023, ma non ci sono conferme in tal senso.

L’idea era stata avanzata da Musk dopo la creazione da parte di Meta del social network Threads, considerato diretto concorrente di X. Il combattimento con Mark Zuckerberg si farà, assicura Musk, scrivendo in un post di aver "parlato con la premier italiana e il ministro della Cultura". Poi aggiunge qualche dettaglio: "Il combattimento sarà gestito dalle fondazioni mia e di Zuck. Il livestream sarà su questa piattaforma e su Meta. L'inquadratura sarà l'antica Roma, quindi niente di moderno. Tutto verrà fatto nel rispetto del passato e del presente dell'Italia. Il ricavato andrà ai veterani".

Sangiuliano: "L’evento benefico non sarà a Roma"

Come location si era ipotizzato il Colosseo ma il ministro Sangiuliano frena: "Stiamo ragionando sull'organizzazione, ma l'evento benefico non sarà a Roma". "Ho avuto una lunga e amichevole conversazione con Elon Musk, abbiamo parlato della comune passione per la storia dell'antica Roma. Stiamo ragionando sul modo in cui organizzare un grande evento benefico e di evocazione storica, nel rispetto e nella piena tutela dei luoghi. Non si terrà a Roma - ha precisato il ministro -. Ma, soprattutto, è previsto che un'ingente somma, molti milioni di euro, sia devoluta a due importanti ospedali pediatrici italiani per il potenziamento delle strutture e la ricerca scientifica per combattere le malattie che colpiscono i bambini. Sarà anche l'occasione per promuovere su scala planetaria la nostra storia e il nostro patrimonio archeologico, artistico e culturale".

Le reazioni

Sulla sfida Musk-Zuckerberg scoppia la polemica: "Quindi per il ministro Sangiuliano i concerti al Circo Massimo non vanno bene (perché si balla), mentre la pagliacciata di due miliardari che combattono è uno strumento di promozione del nostro patrimonio. Un'idea piuttosto curiosa di cultura", ha scritto su Twitter Matteo Orfini, deputato del Partito Democratico.

"Musk & c. invece di sfide mediatiche facciano il loro dovere fiscale. Troppo facile oscurare una fama di pessimi contribuenti con un obolo benefico", dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, temendo che "questa strana 'sfida' servirebbe, a mio avviso, soprattutto ad un recupero di immagine di fronte a un problema grande come una casa: l'evasione fiscale globale dei giganti della rete".

"Trovo semplicemente allucinante che il patrimonio culturale italiano venga messo a disposizione di due miliardari che vogliono darsele come adolescenti idioti - scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda -. Altro che amor patrio e rispetto per la propria storia. E non è una questione di quanto pagano. Ci sono cose che semplicemente non sono in vendita".

Continua a leggere su Today.it...