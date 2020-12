Mutazione Covid, Bassetti: "Niente panico, i vaccini funzioneranno lo stesso"

Si sta parlando molto in questi giorni della mutazione del covid-19 che sta preoccupando in particolar modo la Gran Bretagna, e che sembra essere più contagiosa. L'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ha detto in proposito che «si tratta di un virus mutato che è stato momentaneamente nominato VUI-202012/01. Sembra più contagioso ovvero che si trasmette più facilmente da un individuo all'altro, ma non più aggressivo o letale. Si tratta ovviamente di ipotesi che andranno confermate da studi ancora in corso. Questa variante sta circolando in maniera importante e frequente nel Sud-Est del Regno Unito».

Ma cosa è successo di preciso al virus? Bassetti sulla sua pagina Facebook spiega: "Ci sono state 17 mutazioni, la più significativa delle quali è la N501Y nella proteina spike che il virus usa per attaccarsi alle cellule umane. Questa mutazione come già detto lo renderebbe più facilmente diffusibile. Non è la prima mutazione che viene descritta nel mondo e non sarà neanche l'ultima. Simili mutazione erano già state descritte in Spagna e altri paesi. I virus mutano continuamente. È il loro modo di vivere: cambiare per sopravvivere. Non si può escludere che questa variante non stia già circolando anche in altri paesi incluso l'Italia. Occorrerà continuare a studiare il genoma virale dei ceppi di virus isolati nel nostro paese. I vaccini già approvati o ancora in studio funzioneranno lo stesso in quanto i vaccini fanno produrre al nostro corpo anticorpi contro molte parti della proteina spike e la mutazione descritta riguarda solamente una piccola parte. Quindi no panic. Vigiliamo, studiamo e continuiamo con il piano vaccini".